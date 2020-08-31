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Украина провалила антироссийскую операцию в Черном море

31 августа 2020, 18:30  •  50 • Украина

В Киеве раскрыли подробности инцидента еще 2013 года, когда самостийные власти вдруг обнаружили, что Россия ведет тщательное наблюдение за всем, что происходит у берегов Крыма – в том числе, за кораблями США, заходящими на полуостров по приглашению Украины. Однако захватить секретное российское оборудование не удалось – информацию «слил» русским кто-то из сочувствующих крымских СБУ-шников.

Об этом говорится в сюжете «Радио Свобода».

Речь идет о событиях еще лета 2013 года, подробности которых стали известны только сейчас. Тогда Киевский НИИ гидроустройств испытывал в Черном море неподалеку от Севастополя гидроакустическую станцию «Олимп» в интересах одного из азиатских государств. Во время испытаний устройство обнаружило странный сигнал.


«Когда уже корабль вернулся с моря, корабль заглушен был, я спрашиваю у командира дивизиона океанариума, а мне мои инженеры докладывают, что «вы знаете, тут по такому-то пеленгу периодически возникают какие-то импульсы». Сначала мы подумали, что это излучение идет о «Почаева», потому что «Почаев» – корабль старый, дребезжит, всякое может быть.

Но когда корабль уже стоит в бухте Казачьей, когда он полностью заглушен, выключено бортовое питание и он стоит далеко, а у нас пилинг показывает в другую сторону. Мы заинтересовались, а что это такое может быть», – рассказывает руководитель исследований, экс-директор Киевского НИИ гидроустройств Юрий Меленко.

О сигнале украинские ученые сообщили в Генштаб Минобороны, а оттуда информацию доложили президенту страны – в то время Виктору Януковичу. Генштабу сразу же было поручено организовать операцию по обнаружению источника сигналов, к этому привлекли и специалистов киевского института гидроустройств.

«Выходим в море, а там полномасштабная военно-морская операция. Корабли ездят, что-то ищут. Я спрашивал, зачем было поднимать такой шум? В ответ на один из таких разговоров было сказано, что когда тогдашний министр обороны доложил Януковичу, у него была реакция: «Что? У меня под боком, без моего разрешения? Немедленно вырвать все, что есть на дне, проанализировать и мне доложить». Наверное, он готовился к какому-то разговору с Путиным, я так понимаю. И потому все начали выполнять политическую волю и никто уже не слушал технических специалистов, как нужно было делать», – рассказывает Меленко.

Во время операции, на глубине 70 метров, украинские военные наши неизвестный кабель и попробовали его вытащить, но безуспешно. К процессу привлекли подводников.

«Российская сторона очень серьезно готовилась к этому. И вся маркировка, потому что любые приборы, коннекторы, кабели, они должны маркироваться, – было все срезано. Даже можно увидеть, что все срезалось ножом. И срезано таким образом, чтобы никакой маркировки не оставалось», – рассказал экс-первый замначальника Генштаба ВСУ Игорь Кабаненко.

На следующий день, когда подводникам все же удалось добраться до кабеля и начать его подъем, оказалось, что оба его конца уже были обрезаны. В руководстве Генштаба ВСУ подозревают, что информация о поиске предполагаемых радиобуев была передана российской стороне.

«Утечка информации произошла. Эта информация стала известна, скорее всего, через Службу безопасности Украины там, в Крыму. Именно военная контрразведка. Произошел «слив» информации. Был такой начальник военной контрразведки в крымском регионе – Зима (Петр Зима – бывший начальник управления СБУ в Севастополе, – авт.). Анализируя, мы пришли к выводу, что это он дал команду «слить» эту информацию россиянам», – заявил экс-начальник Генштаба Украины Владимир Замана.

По мнению украинских специалистов, самих устройств должно было быть до пяти штук, они работали в системе, а их задачей было сканировать гидроакустическую информацию всех надводных и подводных плавсредств.

«Эта аппаратура позволяла получать, как я понимаю, гидроакустические портреты кораблей. А у них, у каждого, свой звуковой портрет, это как отпечаток пальца. Это можно ввести в оружие, подводное, и это оружие прилетит именно в этот корабль, например», – делится размышлениями Кабаненко.

Украинский военачальник предполагает, что благодаря работе якобы российских станций, Черноморский флот РФ получил всю необходимую информацию о располагавшихся в регионе украинских военных кораблях, а также об американском эсминце USS Bulkeley, который участвовал в операции по свержению режима бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, и который в то время заходил в порт Севастополя.

«Он снял все акустические характеристики наших кораблей, ну и он также, я думаю, что снимал акустические характеристики этого американского эсминца с управляемым ракетным оружием 3-го позиционного района, который в то время находился в Севастополе. Я думаю, что в то время это была главная цель», – считает Кабаненко.

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