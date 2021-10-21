Украина против «Северного потока-2»: остановить не получится

После отказа Польше в получении заявки на сертификацию «Северного потока-2» за дело взялась Украина. Теперь попытается выклянчить заявку Киев - он уже подал соответствующие документы.Мотивы поляков и украинцев более чем понятны: с помощью сертификации они хотят затянуть процесс ввода в эксплуатацию российского газопровода. Отменить процесс совсем у них не получится, но хотя бы помешать они попытаются. Ведь не зря Украина долгое время устраивала протест СП2 - нужно просто продолжать легенду.Что до поляков, то изначально было понятно, что немецкий регулятор вряд ли примет их заявку, но они все же попытались. Украину ждет точно такая же участь. Просто правда в том, что не в интересах Европы затягивать введение трубопровода в эксплуатацию, особенно на фоне скачущих цен на газ. Все хотят покупать голубое топливо по адекватным ценникам. Так что усилия Украины против остановки СП2 - это просто пшик.