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Украина против «Северного потока-2»: остановить не получится
21 октября 2021, 19:45 • 39 • Украина
Мотивы поляков и украинцев более чем понятны: с помощью сертификации они хотят затянуть процесс ввода в эксплуатацию российского газопровода. Отменить процесс совсем у них не получится, но хотя бы помешать они попытаются. Ведь не зря Украина долгое время устраивала протест СП2 - нужно просто продолжать легенду.
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