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Украина против «Северного потока-2»: Киев желает лишить Европу поставок российского газа по низким ценам

08 июля 2021, 19:15  •  77 • Украина

Выступая на форуме «Украина 30. Международная политика» украинский президент Владимир Зеленский призвал Евросоюз и США сделать все возможное, чтобы не допустить запуска проекта магистрали «Северный поток-2».

Также он окрестил газопровод главным энергетическим оружием против Киева и Евросоюза. Хотелось бы отметить, что в настоящее время украинская ГТС находится в катастрофическом положении по причине изношенности и отсутствия денежных средств на ее модернизацию, оптимизацию и капитальный ремонт.

По официальным данным, почти 80% ГТС, включая компрессорные станции, эксплуатируются уже на протяжении более чем 20 лет. При этом большая часть магистрали, работавшей десятилетиями, не удовлетворяет установленным эксплуатационным нормам и техническим требованиям. То есть трубы в буквальном смысле этого слова начали расходиться по швам. Другими словами, гарантировать, что транзитный коридор не даст сбои или не выйдет из строя, уж точно нельзя. И что самое важное, ни одна страна до сих пор не изъявила желания инвестировать в украинскую ГТС, хотя в ЕС и США рьяно выступают за ее сохранение.

Кроме того, не стоит забывать, что именно Киев является главным инициатором скандала, произошедшего в январе 2009 года, когда украинская сторона одним зимним днем самовольно решила перекрыть три канала транзитных поставок российского газа в Европу. После такого наглого выпада объем поставляемого энергоресурса в страны ЕС сократился в 7 раз, но Киев тогда выставил в качестве обвиняемого Россию в лице «Газпрома». Впоследствии выяснилось, что за день до этого инцидента концерн отправил транзитом около 400 миллионов кубометров газа. Правда, до конечного потребителя дошло всего лишь 40 миллионов, а остальной объем растворился на украинской территории. Несмотря на это Киев не признался в этом, а потребовал дополнить недостающий объем, но с сохранением прежних пошлин за транзит. То есть получается, что Киев использовал свою ГТС в качестве инструмента политического шантажа.

Что же касается магистрали «Северный поток-2», проходящей по дну Балтийского моря, при ее введении в эксплуатацию ЕС гарантированно начнет получать необходимые объемы российского голубого топлива в нужных объемах и по привлекательной цене. При этом проект газопровода является исключительно экономическим, а не политическим, и уж точно не «оружием Кремля», как рапортуют многие прозападные деятели, включая Киев, который очень не хочет потерять ежегодный миллиардный доход от транзитных поставок. А то, что перекачка голубого топлива по морскому каналу намного дешевле, чем по ГТС Украины, они, естественно, не задумываются.

Также хотелось бы подчеркнуть, что запуск «СП-2» как раз таки и поможет избежать возможных рисков срыва поставок в Европу, как это продемонстрировал однажды Киев.

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