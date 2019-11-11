Украина против России, или Необходимо исправлять ошибки времён Горбачёва

Не допускать привлечения России к международным судам без её согласия!

Статья первая

Итак, решение Международного суда ООН (МС ООН) по делу «Украина против России» было принято по политическим мотивам; правовые аргументы России не получили должного рассмотрения со стороны большинства состава судебного присутствия.

Почему?

В заявлении МИД РФ после вынесения решения Международным судом выражено удивление по поводу того, что суд отклонил практически все возражения России: «Такую позицию Суда сложно объяснить, поскольку на этапе временных мер в 2017 году Суд поддержал аргументацию России, придя к выводу, что утверждения Украины о якобы нарушенных ее правах по МКБФТ не являются обоснованными («правдоподобными»)».

Однако стоило ли Смоленской площади удивляться?

Иски против нашей страны в Международный суд ООН подавались неоднократно начиная ещё с 1950-х годов. Однако политика советского руководства заключалась в том, что мы не признавали автоматической юрисдикции ни МС ООН, ни других международных судов. Это не означало, что мы не признавали юрисдикции этих судов вообще. Подчеркнём: мы не признавали автоматической юрисдикции, то есть необходимости являться в суд по требованию других. Мы признавали юрисдикцию международных судов в тех случаях, когда обе стороны готовы передать решение дела на рассмотрение судей. Такой подход единственно соответствует сущности международного суда, то есть суда, действующего в системе международного права, основой которого является добровольность участия государств в тех или иных договорах! Сила советской позиции заключалась в понимании политического характера международных судов , где заседают представители государств, имеющих порой противоположные интересы.

Расклад политических сил в нынешнем составе Международного суда ООН виден довольно хорошо.

Даже позиция китайского судьи Ху выглядит несколько двусмысленной. С одной стороны, судья из КНР проголосовала против отклонения возражения России, касающегося Конвенции о запрещении финансирования терроризма. С другой стороны, она проголосовала за отклонение российских возражений по Конвенции о запрещении расовой дискриминации…

Не слишком убедительной была позиция бразильского судьи К. Триндаде. Он тоже голосовал против России, но приложил к решению особое мнение, в котором сделал упор на права человека. Судя по этому мнению, его интересовали только права меньшинства, но никак не большинства (застарелая болезнь так называемых правозащитников). Этот судья пришёл в Международный суд ООН из Межамериканского суда по правам человека, где в ряде случаев суд явно выходит за пределы допустимого даже теоретически. Придя в Международный суд ООН, К. Триндаде так и не избавился от ощущения, что лично он – творец права, как допускалось в Межамериканском суде. Его «особое мнение» по решению о признании юрисдикции в деле «Украина против России» – скорее, самолюбование, ода гордыне, нежели применение права в том виде, в каком оно есть…

Стоит обратить внимание и на позицию некоторых других судей. Например, судья П. Робинсон из Ямайки не только проголосовал за отклонение российских возражений, но и возразил против действий большинства, которое в некоторой степени согласилось с аргументами России. Большинство было вынуждено признать, что Конвенция о запрещении финансирования терроризма не регулирует действия государств, но только физических лиц. Однако судья Робинсон придумал, что государства входят в понятие «любых лиц». Понятно, что Робинсону нужно отрабатывать свой хлеб перед хозяевами, которые допустили его, малозначительного юриста из Ямайки, в «мировой» клуб. Во всей своей красе этот Робинсон показал себя на процессе Слободана Милошевича, где он был председателем судебной палаты. Именно под руководством Робинсона судебная палата проигнорировала гарантии России, представленные в отношении лечения С. Милошевича. Повторим: она не отклонила их (так как отклонение требовало соответствующей аргументации), а сделала вид, что их не существует! Именно этот Робинсон заявил Милошевичу, что «устал слушать его жалобы на здоровье», – за три дня до смерти югославского лидера…

Однако оставим обсуждение Робинсонов. Следует обсуждать позицию самой России, которая до сих пор не исправила ошибок и преступлений времён Горбачёва, снявшего оговорку СССР по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Данная оговорка была направлена на то, чтобы не допустить привлечения России к международным судам без её согласия. Оговорка базировалась на объективном понимании того, что международные суды выносят решения не столько на основе права, сколько на основе политики.

Обратим внимание: если за возражения России касательно Конвенции о борьбе с финансированием терроризма проголосовали двое судей (кроме российского судьи ad hoc, судьи из Словакии и Китая), то за возражения относительно Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации не проголосовал никто! Отметим сразу: возражения РФ были весьма обоснованны, но они были связаны с техническими условиями – необходимостью предварительного обращения в Комитет против расовой дискриминации и двусторонних переговоров. Тогда как с точки зрения уязвимости России перед произволом международных учреждений вопрос об оговорках СССР и об их снятии Горбачёвым следует решать независимо от процедурных моментов.

Несколько недель назад президент России подписал указ об отзыве заявления к Протоколу I к Женевским конвенциям о защите жертв войны, сделанного в 1989 году (опять Горбачёв!). Заявление касается признания нашей страной компетенции Международной комиссии по установлению фактов. Обосновывая отзыв заявления, Россия отмечает, что за тридцать почти лет её существования данная комиссия «не использовалась по прямому назначению». Кроме того, большинство государств-участников Протокола № I к Женевским конвенциям её компетенцию не признали.

Указ президента РФ отмечает, что отзыв заявления «не затрагивает участия России в Протоколе I, который продолжит оставаться в силе». При этом в случае необходимости Россия сохраняет за собой «возможность сотрудничества с Международной комиссией по установлению фактов, которое может осуществляться на основе согласия заинтересованных сторон». Это как раз тот самый алгоритм, который отражает сущность международного права – сотрудничество равноправных сторон!

В связи с тем, что ратификация Протокола I к Женевским конвенциям была произведена в форме закона, отзыв заявления, сделанного во время ратификации, должен быть также оформлен законом. Проект такого закона находится сейчас в Государственной Думе России.

В заявлении МИД РФ после объявления решения Международного суда ООН 8 ноября, говорится: «Российская Федерация рассчитывает (выделено нами. – А.М.), что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии». Жаль, МИД не уточнил, на каком основании строятся такие расчёты. Объективная оценка всех обстоятельств показывает, что дело «Украина против РФ» – это часть юридической войны Запада против России и рассчитывать на учёт нашей позиции «в полной мере» не следует.