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Украина против музеев Крыма: Как Киев не даёт вернуть скифское золото

30 сентября 2020, 10:45  •  22 • Политика
Украина искусственно затягивает возвращение скифского золота в Крым. Как это делается, рассказал директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ имени В. И. Вернадского Александр Айбабин.
В Крыму рассказали, как Украина искусственно затягивает возвращение скифского золота в крымские музеи. Информацией поделился директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ имени В. И. Вернадского Александр Айбабин.
Речь идёт о музейной коллекции золотых артефактов, найденных на территории Крымского полуострова. До событий майдана 2014 года коллекция была вывезена Украиной в Нидерланды. Когда же пришло время её возвращать, на Украине уже произошёл госпереворот, а Крым вернулся в состав России.
По мнению Александра Айбабина, ситуация со скифским золотом не изменится, пока на Украине не изменится политическая ситуация. Потому что Киев не хочет признать тот факт, что артефакты принадлежат крымским музеям, а не украинскому государству.
Они будут использовать любой предлог, чтобы затянуть. Сейчас они опротестовывают судью, потом, если будет принято решение в пользу возвращения музеям, они будут опротестовывать его и тянуть время. Потому что Украина давала разрешение на вывоз вещей, и сейчас они должны признать тот факт, что эта территория им не принадлежит, значит, и музеи должны получить свои коллекции, - сказал Александр Айбабин в комментарии для "Вести Крым".
Напомним, что сейчас скифское золото находится в Нидерландах, так как власти страны не могут решить, кому отдавать музейную коллекцию. Последнее судебное заседание по данному поводу закончилось тем, что Украина выразила недоверие к судье, который рассматривал это дело. Теперь уже совершенно другой суд будет решать, обоснованы претензии Киева к судье или нет.

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