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Украина просит войны: «Армия диванных вояк» перешла в наступление

26 ноября 2018, 16:24  •  289 • Политика
Операция по задержанию украинских судов под Крымским мостом и намерение Киева ввести военное положение вызвали бурные обсуждения в социальных сетях. От «все пропало» до «мы победили» - на Украине не могут определиться, что делать
Автор:
Петрова Александра
В минувшие выходные два артиллерийских катера и буксир ВМС Украины незаконно вторглись в территориальные воды России. Российские пограничники закономерно пресекли эту попытку нарушить госграницу. В ходе задержания украинских судов было применено оружие, при этом трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказали помощь. Тогда украинская сторона направила еще два катера в сторону Керченского пролива – наши военные перекрыли доступ в пролив сухогрузом и подняли в воздух штурмовики Су-25. Катера были вынуждены вернуться.
Гениальные украинские «патриоты» тут же связали с новостью свои мечты об обрушении Крымского моста. Как, например, незабвенный Аркадий Бабченко:
Россия перегородила проход под Крымским мостом сухогрузом. Хорошо. Но мало. Вот вам совет: россияне, взрывайте крымский мост. Тогда он точно перекроет Керченский пролив и грозный вражеский буксир не прорвется в ваше священное море славный Азов.
— Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) 25 ноября 2018 г.
Инцидент послужил поводом для созыва заседания СНБО с последующим объявлением о намерении ввести в стране военное положения, которое уже поддержал президент Петр Порошенко. Теперь слово за Верховной радой, которая соберется на внеочередное заседание в 17:00 мск. Киевские радикалы уже отреагировали в своем стиле – притащили покрышки к российскому посольству и забросали его территорию файерами и дымовыми шашками. «Смерть России!» - кричали «патриоты». Также они сожгли автомобиль с российскими дипномерами.
«Смерть России!»: Российское посольство в Киеве закидывают дымовыми шашками и файерами.
Бесстрашные герои Украины! pic.twitter.com/8cBhUxIYQd
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 ноября 2018 г.

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