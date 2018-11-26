Украина просит войны: «Армия диванных вояк» перешла в наступление

Операция по задержанию украинских судов под Крымским мостом и намерение Киева ввести военное положение вызвали бурные обсуждения в социальных сетях. От «все пропало» до «мы победили» - на Украине не могут определиться, что делать

Автор:

Петрова Александра

В минувшие выходные два артиллерийских катера и буксир ВМС Украины незаконно вторглись в территориальные воды России. Российские пограничники закономерно пресекли эту попытку нарушить госграницу. В ходе задержания украинских судов было применено оружие, при этом трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказали помощь. Тогда украинская сторона направила еще два катера в сторону Керченского пролива – наши военные перекрыли доступ в пролив сухогрузом и подняли в воздух штурмовики Су-25. Катера были вынуждены вернуться.

Гениальные украинские «патриоты» тут же связали с новостью свои мечты об обрушении Крымского моста. Как, например, незабвенный Аркадий Бабченко:

Россия перегородила проход под Крымским мостом сухогрузом. Хорошо. Но мало. Вот вам совет: россияне, взрывайте крымский мост. Тогда он точно перекроет Керченский пролив и грозный вражеский буксир не прорвется в ваше священное море славный Азов. — Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) 25 ноября 2018 г.

Инцидент послужил поводом для созыва заседания СНБО с последующим объявлением о намерении ввести в стране военное положения, которое уже поддержал президент Петр Порошенко. Теперь слово за Верховной радой, которая соберется на внеочередное заседание в 17:00 мск. Киевские радикалы уже отреагировали в своем стиле – притащили покрышки к российскому посольству и забросали его территорию файерами и дымовыми шашками. «Смерть России!» - кричали «патриоты». Также они сожгли автомобиль с российскими дипномерами.