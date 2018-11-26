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Украина просит войны: «Армия диванных вояк» перешла в наступление
26 ноября 2018, 16:24 • 289 • Политика
Операция по задержанию украинских судов под Крымским мостом и намерение Киева ввести военное положение вызвали бурные обсуждения в социальных сетях. От «все пропало» до «мы победили» - на Украине не могут определиться, что делать
Автор:
Петрова Александра
В минувшие выходные два артиллерийских катера и буксир ВМС Украины незаконно вторглись в территориальные воды России. Российские пограничники закономерно пресекли эту попытку нарушить госграницу. В ходе задержания украинских судов было применено оружие, при этом трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказали помощь. Тогда украинская сторона направила еще два катера в сторону Керченского пролива – наши военные перекрыли доступ в пролив сухогрузом и подняли в воздух штурмовики Су-25. Катера были вынуждены вернуться.
Гениальные украинские «патриоты» тут же связали с новостью свои мечты об обрушении Крымского моста. Как, например, незабвенный Аркадий Бабченко:
Инцидент послужил поводом для созыва заседания СНБО с последующим объявлением о намерении ввести в стране военное положения, которое уже поддержал президент Петр Порошенко. Теперь слово за Верховной радой, которая соберется на внеочередное заседание в 17:00 мск. Киевские радикалы уже отреагировали в своем стиле – притащили покрышки к российскому посольству и забросали его территорию файерами и дымовыми шашками. «Смерть России!» - кричали «патриоты». Также они сожгли автомобиль с российскими дипномерами.
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