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Украина просит США разместить под Харьковом дивизионы THAAD

07 февраля 2022, 22:15  •  45 • Украина

На фоне нагнетания темы «вторжения России» Украина обратилась к США с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов противоракетных комплексов THAAD.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный дипломатический источник.

«Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства», — цитирует агентство слова источника.

Как отметил собеседник агентства, «радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и его натовским союзникам „смотреть“ вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км.

Справка «Русской Весны»: THAAD — противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного перехвата ракет средней дальности, производителем которого является американская компания Lockheed Martin.

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