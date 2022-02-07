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Украина просит США разместить под Харьковом дивизионы THAAD
07 февраля 2022, 22:15 • 45 • Украина
На фоне нагнетания темы «вторжения России» Украина обратилась к США с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов противоракетных комплексов THAAD.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный дипломатический источник.
«Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства», — цитирует агентство слова источника.
Как отметил собеседник агентства, «радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и его натовским союзникам „смотреть“ вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км.
Справка «Русской Весны»: THAAD — противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного перехвата ракет средней дальности, производителем которого является американская компания Lockheed Martin.
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