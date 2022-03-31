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Украина просит от США не мира, а штурмовики: CNN публикует полный список
31 марта 2022, 07:35 • 108 • Политика
Незалежная обратилась к Штатам с просьбой. На этот раз Зеленскому понадобились штурмовики Су-25.
Украина пытается собрать военную технику для подпитки своих боевиков со всего света. В очередной раз страна обратилась за этим к США. Составлен целый список. У Байдена, в частности, просят в качестве военной помощи самолеты-штурмовики русского производства Су-25.
По данным телеканала CNN, в списке, что выкатил Киев Вашингтону, 17 пунктов. И это далеко не сухпайки и каски, речь идет о летальных вооружениях. В частности, в списке:
В том же списке оказались и Су-25.
Киев также просит помощи в ремонте поврежденной бронетехники и лечении раненых солдат.
При этом США не очень торопятся с подмогой. На днях "потерялась" их оборонная помощь на 800 миллионов долларов. О задержках в поставках вооружений киевскому режиму сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. Также Пентагон не дал ходу планам Польши передать украинским военным нескольких десятков самолетов МиГ-29 советского производства. Не стали Штаты и сами поставлять Украине боевые самолеты. Причем, объяснили это тем, что такой шаг Россия может воспринять в качестве эскалации, что грозит Третьей мировой войной.
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