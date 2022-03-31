Украина просит от США не мира, а штурмовики: CNN публикует полный список

Незалежная обратилась к Штатам с просьбой. На этот раз Зеленскому понадобились штурмовики Су-25.

Украина пытается собрать военную технику для подпитки своих боевиков со всего света. В очередной раз страна обратилась за этим к США. Составлен целый список. У Байдена, в частности, просят в качестве военной помощи самолеты-штурмовики русского производства Су-25.

По данным телеканала CNN, в списке, что выкатил Киев Вашингтону, 17 пунктов. И это далеко не сухпайки и каски, речь идет о летальных вооружениях. В частности, в списке:

разведывательные и ударные дроны;

тактические радары;

системы радиоэлектронной борьбы с дронами;

артиллерийские системы;

зенитно-ракетные комплексы;

противотанковые ракеты Javelin;

противокорабельные ракеты;

оптическое оборудование для наблюдения;

самолеты ближней воздушной поддержки.

В том же списке оказались и Су-25.

Киев также просит помощи в ремонте поврежденной бронетехники и лечении раненых солдат.

При этом США не очень торопятся с подмогой. На днях "потерялась" их оборонная помощь на 800 миллионов долларов. О задержках в поставках вооружений киевскому режиму сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. Также Пентагон не дал ходу планам Польши передать украинским военным нескольких десятков самолетов МиГ-29 советского производства. Не стали Штаты и сами поставлять Украине боевые самолеты. Причем, объяснили это тем, что такой шаг Россия может воспринять в качестве эскалации, что грозит Третьей мировой войной.