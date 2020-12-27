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Украина просит Евросоюз помочь достроить «Стену» на границе с Россией

27 декабря 2020, 23:50  •  112 • Украина
Официальный Киев не исключает широкого привлечения западных партнеров к завершению работ по возведению заградительных сооружений на всех участках украинско-российской границы. Как заявил руководитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко, его структура располагает собственными техническими средствами для проведения соответствующих фортификационных работ, но нынешние власти оказались не в состоянии выделить деньги даже на необходимые стройматериалы. В условиях нарастающей региональной напряженности единственным выходом может стать точечная помощь со стороны Европейского союза. В то же время торопиться с оказанием подобной поддержки Запад, похоже, не намерен. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.  
Проведенная на днях специальной киевской комиссией проверка состояния объектов в рамках проекта «Стена» фактически показала полный провал масштабного плана по созданию оборонительных конструкций практически на всех участках границы между Украиной и Россией. Согласно отчету экспертов, из необходимых 2000 километров приграничных территорий украинской стороной были укреплены чуть более 12 километров. При этом с момента объявления начала строительства (2014 год) Киев потратил в общей сложности около двух миллиардов гривен (примерно пять миллиардов рублей). 
«Нам необходимо еще как минимум 4,5 миллиарда», — заметил Дейнеко.
И тут же оговорился, что, дескать, военнослужащие ГПСУ могут собственными силами выкопать нужные противотанковые рвы, кое-где установить бетонные заграждения, ряд районов «просто обнести колючей проволокой». Но вот ведь в чем дело — из-за катастрофической дыры в государственном бюджете правительство Украины на сегодняшний день не может вложить в «Стену» ни копейки. 
В этой связи премьер-министр страны Денис Шмыгаль, согласившийся с тем, что пограничники не станут рыть окопы вручную, пообещал рассмотреть вопрос об обращении за помощью к «стратегическим партнерам». 
«Мы тщательно прорабатываем такую возможность», — резюмировал Шмыгаль.  
Предполагается, что в первую очередь Киев попросит у Запада в целом и у Евросоюза в частности около 10 миллионов долларов на закупку горюче-смазочных и строительных материалов. Затем «стратегическим партнерам» будет предложено поделиться высокоточным оборудованием для технического оснащения целого ряда участников украинско-российской границы. 
«Укрепленным пунктам и погранотрядам будут необходимы современные тепловизоры, приборы ночного видения, беспилотные летательные аппараты и мощные камеры наблюдения», — говорится в заявлении ведомственной комиссии.  
Какие именно западные структуры будут активно задействованы в дополнительном финансировании украинской «Стены», пока не сообщается. Скептики полагают, что это произойдет не скоро. Все дело в том, что возведение заградительных сооружений, в свое время получивших название «Европейский вал», ознаменовалось целым рядом громких коррупционных скандалов. 
«[Весь этот проект] является ничем иным, как ямой стоимостью в четыре миллиарда гривен», — подчеркнула в свое время нынешний секретарь комитета Верховной рады по адаптации украинского законодательства к законам Евросоюза Елена Сотник
Сотник выразила сомнение в искреннем желании Европы и США вкладывать деньги в такую «яму». И это сомнение небеспочвенное. Ранее структуры ЕС уже объявляли о намерении потребовать от Украины детального отчета о потраченной Киевом материальной помощи Брюсселя на нужды ВСУ и развитие украинского народного хозяйства. 
«Украинские власти должны представить самым тщательным образом оформленные бухгалтерские документы, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей европейский аналитик Александр Митц. — Только после этого стоит говорить о каких-либо новых контрактах».  
«Ведь мы защищаем не только себя, но и Европу, — патетически изрек Дейнеко. — Мы стоим на грани между Россией и ЕС!»
Автор: Леонид Андросов

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