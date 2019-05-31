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Украина пропустила встречу премьеров СНГ
31 мая 2019, 13:09 • 49 • Украина
Украина вновь пропустила заседание Совета глав правительств СНГ. Об этом сообщил председатель исполкома — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
© iacis.ru
«К сожалению, в очередной раз отсутствовала Украина, несмотря на приглашение и со стороны исполнительного комитета СНГ, и со стороны руководства Туркменистана», — приводит его слова ТАСС.
Лебедев отметил, что на встрече присутствовали представители десяти стран Содружества.
Ранее сообщалось, что Украина может выйти из трёх соглашений СНГ в сфере налогообложения.
Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в Ашхабаде. Россию представляет премьер-министр Дмитрий Медведев.
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