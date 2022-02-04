Украина пролетела мимо киберцентра НАТО. Кого благодарить?

Украина пролетела мимо киберцентра НАТО, куда страна долго пыталась вступить. Стало известно, кого благодарить за это. За блокировкой членства Украины стоит Венгрия.

Именно она настояла, чтобы Украину не взяли в Объединённый центр передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE), сообщают украинские СМИ.

Глава СНБО Украины Алексей Данилов подтвердил журналистам, что страну, действительно, не взяли в эту организацию, однако не стал уточнять, кто именно заблокировал данный вопрос.

Украина подавала заявку на членство в центре ещё в августе прошлого года. Если бы не Венгрия, то Киев стал бы членом CCDCOE уже в январе.

Напомним, что несколько лет назад Украина приняла закон об образовании, который запрещает преподавать в учебных заведениях на любом другом языке, кроме украинского. Это вызвало возмущение Венгрии, которая имеет большую диаспору на Украине. В Будапеште заявили, что закон об образовании дискриминационный и нарушает права украинских венгров. Венгрия также пообещала сделать всё возможное, чтобы Украину не взяли ни в Евросоюз, ни в НАТО.

Позже украинские власти приняли закон о госязыке, который де-факто вычёркивает из публичного пространства все языке, кроме украинского.

Украина после госпереворота 2014 года взяла курс на вступление в НАТО. И хотя альянс постоянно говорит об "открытых дверях" и заинтересованности в сотрудничестве с Украиной, страна пока не получила даже Плана по членству в НАТО.