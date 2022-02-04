Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого нево...
Убрать войска из Крыма? США получили тонкий намёк на своё исчезновение с карты м...
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
Военный самолёт США спешно покинул территорию Донбасса. Что случилось?
Главная / Политика

Украина пролетела мимо киберцентра НАТО. Кого благодарить?

04 февраля 2022, 21:55  •  58 • Политика
Украина пролетела мимо киберцентра НАТО, куда страна долго пыталась вступить. Стало известно, кого благодарить за это. За блокировкой членства Украины стоит Венгрия.
Именно она настояла, чтобы Украину не взяли в Объединённый центр передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE), сообщают украинские СМИ.
Глава СНБО Украины Алексей Данилов подтвердил журналистам, что страну, действительно, не взяли в эту организацию, однако не стал уточнять, кто именно заблокировал данный вопрос.
Украина подавала заявку на членство в центре ещё в августе прошлого года. Если бы не Венгрия, то Киев стал бы членом CCDCOE уже в январе.
Напомним, что несколько лет назад Украина приняла закон об образовании, который запрещает преподавать в учебных заведениях на любом другом языке, кроме украинского. Это вызвало возмущение Венгрии, которая имеет большую диаспору на Украине. В Будапеште заявили, что закон об образовании дискриминационный и нарушает права украинских венгров. Венгрия также пообещала сделать всё возможное, чтобы Украину не взяли ни в Евросоюз, ни в НАТО.
Позже украинские власти приняли закон о госязыке, который де-факто вычёркивает из публичного пространства все языке, кроме украинского.
Украина после госпереворота 2014 года взяла курс на вступление в НАТО. И хотя альянс постоянно говорит об "открытых дверях" и заинтересованности в сотрудничестве с Украиной, страна пока не получила даже Плана по членству в НАТО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


58
Источник
Похожие новости
04 февраля 2022, 00:55
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы США
04 февраля 2022, 10:15
Европа наносит удар по окружению Путина: Фон дер Ляйен дошла до прямых угроз
04 февраля 2022, 00:55
США пренебрегли жизнями 13 человек. Русские потребовали ответа
04 февраля 2022, 10:15
США перешли к активным действиям. В Донбассе готовят провокацию
04 февраля 2022, 08:30
Нуланд сделала России предложение по войне: "Это будет очень жестоко и кроваво"
04 февраля 2022, 08:30
Дипломат обернул перепалку в Госдепе из-за "кровавых русских" анекдотом: "Как посмел?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 февраля 2022, 00:55
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы США
04 февраля 2022, 10:15
Европа наносит удар по окружению Путина: Фон дер Ляйен дошла до прямых угроз
04 февраля 2022, 02:40
От уничтоженного американцами "Чёрного ястреба" остались только лопасти и в...
04 февраля 2022, 00:55
США пренебрегли жизнями 13 человек. Русские потребовали ответа
04 февраля 2022, 10:15
США перешли к активным действиям. В Донбассе готовят провокацию
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2022, 10:40
"Это не дуло": Сергей Лавров стал героем анекдота
01 февраля 2022, 08:10
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
29 января 2022, 16:00
Если грянет война: Кедми спрогнозировал боевую картину в Донбассе двумя фразами
01 февраля 2022, 06:25
Госдеп США просчитался: Русские отказались "вставать по стойке смирно"
04 февраля 2022, 02:40
От уничтоженного американцами "Чёрного ястреба" остались только лопасти и винты
29 января 2022, 16:00
Заговор против Путина стал главной сенсацией недели
30 января 2022, 01:20
Киев всерьёз готовится к войне? Западное СМИ выдало секретную операцию спецслужб Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.