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Украина проиграла России ещё один бой за Донбасс - Надежда Савченко
02 июня 2019, 10:54 • 48 • Политика
Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о новом "проигранном бое" за Донбасс. Так она охарактеризовала выдачу российских паспортов жителям ЛНР и ДНР.
Украина проиграла России ещё один бой за Донбасс, считает депутат Верховной рады Надежда Савченко. Об этом она заявила в субботу 1 июня в эфире украинского телеканала NewsOne.
Речь идёт об указе президента России Владимира Путина об упрощённой процедуре выдачи российского гражданства жителям ЛНР и ДНР. По мнению Савченко, это уже второй бой за Донбасс, в котором Киев проиграл Москве.
Первым проигрышем в битве за восток Украины Савченко назвала отказ ДНР и ЛНР от гривны и её замену на рубль, которая произошла из-за украинской блокады Донбасса. Поскольку в регионе остались лишь российские товары, которые продаются и покупаются за рубли, необходимость в украинской валюте полностью отпала.
Савченко отмечает, что украинские власти могли предотвратить оба этих сценария, если бы Киев пошёл навстречу жителям Донбасса и вернул им социальные права. Однако власть ничего этого не сделала, подчеркнула Савченко.
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