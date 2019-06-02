Украина проиграла России ещё один бой за Донбасс - Надежда Савченко

Украина проиграла России ещё один бой за Донбасс, считает депутат Верховной рады Надежда Савченко. Об этом она заявила в субботу 1 июня в эфире украинского телеканала NewsOne.

Речь идёт об указе президента России Владимира Путина об упрощённой процедуре выдачи российского гражданства жителям ЛНР и ДНР. По мнению Савченко, это уже второй бой за Донбасс, в котором Киев проиграл Москве.

Первым проигрышем в битве за восток Украины Савченко назвала отказ ДНР и ЛНР от гривны и её замену на рубль, которая произошла из-за украинской блокады Донбасса. Поскольку в регионе остались лишь российские товары, которые продаются и покупаются за рубли, необходимость в украинской валюте полностью отпала.

Савченко отмечает, что украинские власти могли предотвратить оба этих сценария, если бы Киев пошёл навстречу жителям Донбасса и вернул им социальные права. Однако власть ничего этого не сделала, подчеркнула Савченко.