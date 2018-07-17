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Украина проиграла апелляцию в английском суде по иску «Татнефти»

17 июля 2018, 15:09  •  87 • Украина
Королевский суд Лондона отклонил апелляцию Украины по вопросу признания в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску «Татнефти». Об этом сообщает информационный ресурс о работе украинского рынка нефти и нефтепродуктов enkorr.
 
Reuters
 

Как напоминает издание, данным решением арбитраж ещё в 2014 году обязал Украину выплатить российской компании $112 млн компенсации. В мае 2017 года суд в Англии привёл это решение в исполнение, однако Украина подала апелляцию.

Отмечается, что аналогичные судебные процессы проходят в России и США.

В декабре 2017 года Украина подала в Верховный суд России жалобу по делу о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти».

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