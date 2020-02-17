|
Украина продаст три убыточных морских порта в Чёрном море
17 февраля 2020, 23:54 • 86 • Украина
Три государственных морских порта Украины с выходом к Чёрному морю внесены в список объектов, подлежащих приватизации по причине их убыточности. Об этом сообщил Фонд госимущества Украины (ФГИ) в Facebook.
© Serguei Fomine/Global Look Press globallookpress.com
Как отмечается, речь идёт о портах «Белгород-Днестровский», «Скадовск» и «Усть-Дунайск».
По данным фонда, они являются крайне убыточными для государства и не имеют средств на полную выплату зарплаты сотрудникам.
«Наша задача — найти ответственных инвесторов, которые не только наладят управление, но и помогут сохранить самое ценное — работников портов», — говорится в сообщении.
Ранее украинское правительство утвердило перечень энергетических и оборонных предприятий страны, которые не разрешено приватизировать.
Среди них «Энергоатом», «Укрэнерго», «Антонов».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
86
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 февраля 2020, 09:09
|
15 февраля 2020, 22:54
|
14 февраля 2020, 11:09
|
14 февраля 2020, 07:54
|
15 февраля 2020, 19:39
|
17 февраля 2020, 17:39
|
16 февраля 2020, 05:24