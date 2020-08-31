Украина продана частной военной компании: "Купили с потрохами" - через Порошенко

Телеведущая Снежана Егорова записала обращение к властям Украины, в котором подвергла их жёсткой критике. Причём журналистка укорила как бывшего президента страны Петра Порошенко, так и нынешнего - Владимира Зеленского.

Егорова считает, что власть давно обманывает свой народ, а Украина на самом деле давно "со всеми потрохами" продана американской военной компании. По словам ведущей, это сделал ещё Порошенко, а Зеленский в курсе, но тщательно хранит секрет.

Таким образом, Украины не стало как государства ещё шесть лет назад, делает вывод Егорова. Сейчас страна зарегистрирована в одном из американских реестров как часть коммерческой частной структуры, утверждает она.

"Если вы пришли к власти и увидели документы, что страна уже продана и народу Украины не принадлежит, так хоть вы нам скажите правду. Что страна продана, она является частной компанией, так исторически сложилось. Мы колония, концлагерь", - цитирует Егорову "Утро.ру".