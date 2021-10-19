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Украина продает первый в СССР завод по производству компьютеров

19 октября 2021, 22:15  •  117 • Политика
Фото: depositphotos.com
Украина стремительно теряет промышленную индустрию и аграрный сектор
Власти Незалежной в рамках программы приватизации выставили на продажу госпредприятие "Электронмаш" в Киеве. Стартовая цена, объявленная Фондом госимущества Украины – $2,5 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ на своей странице в "Фейсбук" во вторник, 19 октября.
"Легендарный киевский "Электронмаш", на котором разрабатывались первые персональные компьютеры, выставлен на приватизацию… Сегодня от промышленного гиганта остались полупустые стены и заброшенная территория на окраине Киева", – говорится в сообщении ведомства.
Онлайн-аукцион должен пройти 12 ноября, заявки принимаются до 11 ноября.
Площадь советского гиганта составляет более 100 тыс кв метров. Отмечается, что в настоящее время предприятие, на котором работают 139 человек, специализируется на производстве электродвигателей, генераторов и трансформаторов.
Киевский "Электронмаш" был крупнейшим в СССР заводом по производству ЭВМ. Он начал работать в 1965 г. и стал лидером Советского Союза по выпуску первых персональных компьютеров, вычислительных машин и комплектующих.
Ранее сегодня стало известно о сносе в Житомире еще одного объекта советской промышленности чулочной фабрики. Ко вчерашнему дню, 18 октября, на территории предприятия остались административное здание и главный цех, а на месте вспомогательных теперь пустырь. Как отмечается на странице Pragmatika в соцсети, фабрика была построена в 1935 году, а продать ее решили в апреле 2021-го "из-за миллионных долгов".
В комментариях народ стал плакаться, что теперь останется или без носков, или на них возрастет цена. Однако соотечественников успокоила одна из согражданок из Киева (орфография и пунктуация сохранена оригинала):
"Это очень давно была частная собственность. Теперь будет Эпицентр. Торговую марку "Легка хода" они выкупили, производство. Сохранено. Снесли не все цеха".
Однако, как утверждает телеграм-канал издания "Украина.ру", производство на знаменитой Чулочной фабрике "стало убыточным из-за проблем со сбытом продукции, хотя еще в 2008-2014 гг. оно функционировало".
"Декоммунизация, предполагающая уничтожение развитой промышленности на Украине как наследия "тоталитарного совка" идет ускоренными темпами при (президенте страны Владимире) Зеленском", – отмечают авторы аккаунта.
Добавим, что упадок переживает не только промышленность Незалежной, но и сельское хозяйство. Так, ранее сегодня стало известно, что Украина впервые за 30 лет независимости в нынешнем году импортировала яйца из Белоруссии. По данным телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье, производство яиц в стране сократилось на 3 млрд штук – это четверть всего объема производства в 2020 году.

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