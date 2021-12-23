Украина продает бактериологическое оружие

Очередной виток микробиологического противостояния был вскрыт зимой этого года. Однако, инцидент не получил широкого информационного распространения на фоне нарастания антироссийской истерии на Украине.Тем не менее, телеграмм канал Грантоед.by опубликовал документы Министерства здравоохранения Украины и института, занимающегося микробиологическими разработками. По приведенным материалам видно, что ГУ «Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины» в интересах «Агентства по уменьшению военной угрозы» МО США (DTRA) запрашивает сведения о работах с микроорганизмами 1 и 2-й степени патогенности у Львовского НИИ эпидемиологии и гигиены.В отличие от безвольного правительства, гражданское общество в Украине еще способно отличить добро от зла. Например, директор Львовского НИИ эпидемиологии и гигиены Кузьминов Борис Павлович, который ответил отказом на запрос ГУ «Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины» о предоставлении информации о хранящейся в институте коллекции патогенов.Однако американские военные не привыкли получать отказы, тем более от руководителя какого-то украинского госучреждения. Поэтому истребовали необходимые материалы через украинский Минздрав. Аналогичным образом этот механизм работает в других отраслях, ведь лишив Украину суверенитета, США создали на ее территории плацдарм для реализации собственных проектов и продвижения «демократических ценностей».Производство и распространение биологического оружия было запрещено Конвенцией ООН еще в 1972 году. Впрочем, когда подобные международные соглашения останавливали США?Сегодня у Соединенных Штатов есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе не менее 15 на Украине. По три из них размещены во Львове и под Киевом, другие расположены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Херсоне, Тернополе, а также территориях, подконтрольных Киеву, в непосредственной близости от Крыма и Луганска. Некоторые из них получили на свои опыты от 4 до 15 миллионов долларов.Еще в 2005 году был подписан договор между министерством обороны США и министерством здравоохранения Украины. В соответствии с соглашением, Киев взял на себя обязательство отправлять в Пентагон копии опасных патогенов, которые появятся в результате исследований украинских лабораторий. При этом украинская сторона должна была соблюдать режим секретности и ни в коем случае не предавать огласке свою деятельность, не отвечать на какие-либо запросы политиков и общественности.В этой ситуации явно прослеживается политика двойных стандартов, ведь слухи о наличии в Ираке биологического оружия стали поводом для США в развязывании полномасштабной войны, в которой погибли 80 тысяч мирных жителей, а более 160 тысяч получили увечья. Сегодня же США, руками украинских ученых разрабатывает то самое биологическое оружие, которое в Ираке они до сих пор не нашли.