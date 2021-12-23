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Украина продает бактериологическое оружие
23 декабря 2021, 16:30 • 307 • Украина
Тем не менее, телеграмм канал Грантоед.by опубликовал документы Министерства здравоохранения Украины и института, занимающегося микробиологическими разработками. По приведенным материалам видно, что ГУ «Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины» в интересах «Агентства по уменьшению военной угрозы» МО США (DTRA) запрашивает сведения о работах с микроорганизмами 1 и 2-й степени патогенности у Львовского НИИ эпидемиологии и гигиены.
В отличие от безвольного правительства, гражданское общество в Украине еще способно отличить добро от зла. Например, директор Львовского НИИ эпидемиологии и гигиены Кузьминов Борис Павлович, который ответил отказом на запрос ГУ «Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины» о предоставлении информации о хранящейся в институте коллекции патогенов.
Однако американские военные не привыкли получать отказы, тем более от руководителя какого-то украинского госучреждения. Поэтому истребовали необходимые материалы через украинский Минздрав. Аналогичным образом этот механизм работает в других отраслях, ведь лишив Украину суверенитета, США создали на ее территории плацдарм для реализации собственных проектов и продвижения «демократических ценностей».
Производство и распространение биологического оружия было запрещено Конвенцией ООН еще в 1972 году. Впрочем, когда подобные международные соглашения останавливали США?
Сегодня у Соединенных Штатов есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе не менее 15 на Украине. По три из них размещены во Львове и под Киевом, другие расположены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Херсоне, Тернополе, а также территориях, подконтрольных Киеву, в непосредственной близости от Крыма и Луганска. Некоторые из них получили на свои опыты от 4 до 15 миллионов долларов.
Еще в 2005 году был подписан договор между министерством обороны США и министерством здравоохранения Украины. В соответствии с соглашением, Киев взял на себя обязательство отправлять в Пентагон копии опасных патогенов, которые появятся в результате исследований украинских лабораторий. При этом украинская сторона должна была соблюдать режим секретности и ни в коем случае не предавать огласке свою деятельность, не отвечать на какие-либо запросы политиков и общественности.
В этой ситуации явно прослеживается политика двойных стандартов, ведь слухи о наличии в Ираке биологического оружия стали поводом для США в развязывании полномасштабной войны, в которой погибли 80 тысяч мирных жителей, а более 160 тысяч получили увечья. Сегодня же США, руками украинских ученых разрабатывает то самое биологическое оружие, которое в Ираке они до сих пор не нашли.
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