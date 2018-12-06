Украина призвала Венгрию присоединиться к сдерживанию России

Глава МИД Украины Павел Климкин на полях министерского заседания ОБСЕ в Милане провёл встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, в ходе которой призвал Венгрию присоединиться к международному сообществу в «сдерживании» России.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

«Климкин сообщил венгерскому коллеге об акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и призвал официальный Будапешт присоединиться к мероприятиям международного сообщества по сдерживанию российского агрессора», — говорится в сообщении.

Как пишет «Европейская правда», Сийярто стал единственным, кто не упомянул об Украине и России в своей речи на министерской конференции ОБСЕ.

Все своё выступление, как указывается, Сийярто посвятил ситуации с мигрантами. Подчёркивается, что в его речи не оказалось упоминаний об инциденте в Керченском проливе.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на совете министров иностранных дел стран ОБСЕ в Милане призвала Россию освободить задержанных украинских моряков.

При этом в ходе заседания глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Запад закрывает глаза на провокацию киевского режима в Керченском проливе.