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Украина призвала Венгрию присоединиться к сдерживанию России
06 декабря 2018, 16:39 • 72 • Украина
Глава МИД Украины Павел Климкин на полях министерского заседания ОБСЕ в Милане провёл встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, в ходе которой призвал Венгрию присоединиться к международному сообществу в «сдерживании» России.
Reuters
Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
«Климкин сообщил венгерскому коллеге об акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и призвал официальный Будапешт присоединиться к мероприятиям международного сообщества по сдерживанию российского агрессора», — говорится в сообщении.
Как пишет «Европейская правда», Сийярто стал единственным, кто не упомянул об Украине и России в своей речи на министерской конференции ОБСЕ.
Все своё выступление, как указывается, Сийярто посвятил ситуации с мигрантами. Подчёркивается, что в его речи не оказалось упоминаний об инциденте в Керченском проливе.
Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на совете министров иностранных дел стран ОБСЕ в Милане призвала Россию освободить задержанных украинских моряков.
При этом в ходе заседания глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Запад закрывает глаза на провокацию киевского режима в Керченском проливе.
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