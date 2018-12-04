Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему речи Порошенко заканчиваются обмороками для украинских солдат и чиновнико...
«Это уже агония»: В Госдуме сообщили, что восстановление российских атлетов в пр...
17 томов доказательств «агрессии»: Украина объявила в розыск восьмерых граждан Р...
Трамп сам подошел к Путину, говорили 10-15 минут: Кремль об "отмененной&quo...
Главная / Украина

Украина призвала ОБСЕ начать мониторинг Азовского моря

04 декабря 2018, 22:24  •  64 • Украина
Украинская сторона на переговорах в Минске призвала ОБСЕ начать мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий.
 
Reuters
 

Об этом сообщила на своей странице в Facebook представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

«Украинская сторона осудила открытую вооружённую агрессию России в Азовском море и призвала СММ ОБСЕ... немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря», — отметила она.

Геращенко добавила, что Украина требует немедленного освобождения 24 задержанных в Керченском проливе моряков.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

64
Источник
Похожие новости
04 декабря 2018, 12:39
Украина признала отсутствие ограничений судоходства в Керченском проливе
03 декабря 2018, 23:39
Володин: проведение свободных выборов на Украине при военном положении невозможно
04 декабря 2018, 22:24
Порошенко дал поручение Климкину связаться с Красным Крестом

04 декабря 2018, 12:39
В Раде предложили ввести «список Магнитского» из-за задержания моряков
04 декабря 2018, 22:24
«Пустые амбиции»: Порошенко заявил о «неполноценности» ЕС без Украины
03 декабря 2018, 23:39
ВМС Украины начали проверку сообщений о «пропавших» катерах в Керчи
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
03 декабря 2018, 12:24
Порошенко выдвинул новый ультиматум России для отмены военного положения на Украине
03 декабря 2018, 01:09
«Порошенко лишил украинцев Родины»: Кадыров написал обличительное обращение к президенту Украины
02 декабря 2018, 02:24
Зарубежные лидеры не смогли возразить Путину в ответ на хронологию инцидента под Керчью
30 ноября 2018, 08:09
Трамп отменил встречу с Путиным. Петя уже отмечает
28 ноября 2018, 10:39
В США предлагают "сдаться" до начала войны с Россией: отменить санкции, не пустить Украину в НАТО и не полагаться на ЕС
30 ноября 2018, 01:39
Поставленные Россией системы ПВО сбили самолет Израиля и спасли Сирию от атаки - СМИ
28 ноября 2018, 04:09
«Да пристрелите их уже»: Капитаны, застрявшие из-за украинцев в Керченском проливе, в «эфире» требовали расправы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.