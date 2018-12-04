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Украина призвала ОБСЕ начать мониторинг Азовского моря
04 декабря 2018, 22:24 • 64 • Украина
Украинская сторона на переговорах в Минске призвала ОБСЕ начать мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий.
Reuters
Об этом сообщила на своей странице в Facebook представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.
«Украинская сторона осудила открытую вооружённую агрессию России в Азовском море и призвала СММ ОБСЕ... немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря», — отметила она.
Геращенко добавила, что Украина требует немедленного освобождения 24 задержанных в Керченском проливе моряков.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.
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