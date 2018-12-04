Украина призвала ОБСЕ начать мониторинг Азовского моря

Украинская сторона на переговорах в Минске призвала ОБСЕ начать мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

«Украинская сторона осудила открытую вооружённую агрессию России в Азовском море и призвала СММ ОБСЕ... немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря», — отметила она.

Геращенко добавила, что Украина требует немедленного освобождения 24 задержанных в Керченском проливе моряков.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.