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Украина призналась, как лишить её армию боеспособности

10 июня 2021, 06:25  •  213 • Политика
Советник делегации Киева в контактной группе, советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, как лишить украинскую армию боеспособности. У России есть для этого все ресурсы.
В эфире канала "Украина 24" Арестовича попросили оценить, необходимо ли Киеву разорвать все отношения с Москвой и Минском. По мнению советника офиса президента, государство, которое по-настоящему заботится о народе, экономике и перспективах, должно заняться ревизией отношений. Сосредоточиться после этого следует лишь на "несущих конструкциях" - тех, без которых будет утрачена боеспособность.
Украина закупает у России и Белоруссии 70% топлива. И в основном это топливо идёт на нужды армии, объяснил Алексей Арестович.
"То есть мы можем принципиально сказать "нет" и останемся на месяц, на два без топлива в Вооружённых силах Украины", - произнёс он.
По мнению политика, история знает немало примеров, что страны, между которыми есть конфликт, продолжали торговые и некоторые иные отношения. В случае Украины и России всё разорвать "невозможно даже за год", считает Арестович.

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