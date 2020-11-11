|
Украина признала войну в Нагорном Карабахе завершённой
11 ноября 2020, 17:45 • 53 • Украина
Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление «в связи с завершением войны в Нагорном Карабахе», в котором признало войну в регионе завершённой.
Как сообщается на сайте ведомства, Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта.
«Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права», — говорится в заявлении.
В министерстве подчеркнули, что Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджана в международно-признанных границах.
«Этот принцип является основополагающим для Украины, которая до сих пор страдает от российской агрессии, и часть территории которой остается под временной оккупацией России», — говорится в заявлении.
Напомним, в ночь на 10 ноября глава Кремля Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
После подписания соглашения о перемирии с Баку и Москвой в Ереване вспыхнули акции протеста против «капитуляции Арме
Подпишитесь на нас
Загрузка...
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 ноября 2020, 00:15
|
05 ноября 2020, 01:10
|
05 ноября 2020, 09:25
|
10 ноября 2020, 01:25
|
07 ноября 2020, 02:50
|
06 ноября 2020, 05:45
|
04 ноября 2020, 23:20