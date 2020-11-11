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Украина признала войну в Нагорном Карабахе завершённой

11 ноября 2020, 17:45  •  53 • Украина

Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление «в связи с завершением войны в Нагорном Карабахе», в котором признало войну в регионе завершённой.

Как сообщается на сайте ведомства, Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта.

«Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права», — говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджана в международно-признанных границах.

«Этот принцип является основополагающим для Украины, которая до сих пор страдает от российской агрессии, и часть территории которой остается под временной оккупацией России», — говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 10 ноября глава Кремля Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

После подписания соглашения о перемирии с Баку и Москвой в Ереване вспыхнули акции протеста против «капитуляции Арме

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