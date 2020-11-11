Украина признала войну в Нагорном Карабахе завершённой

Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление «в связи с завершением войны в Нагорном Карабахе», в котором признало войну в регионе завершённой.Как сообщается на сайте ведомства, Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта.«Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права», — говорится в заявлении.В министерстве подчеркнули, что Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджана в международно-признанных границах.«Этот принцип является основополагающим для Украины, которая до сих пор страдает от российской агрессии, и часть территории которой остается под временной оккупацией России», — говорится в заявлении.Напомним, в ночь на 10 ноября глава Кремля Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.После подписания соглашения о перемирии с Баку и Москвой в Ереване вспыхнули акции протеста против «капитуляции Арме