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Украина признала поражение по спору ВТО с Россией. И попросила лишь об одной уступке - источник

29 октября 2019, 00:09  •  61 • Политика
Украина намерена выполнить решение ВТО по спору с Россией, но не сейчас. Было заявлено, что на устранение нарушений потребуется "разумный период времени", сообщает источник.
Представители Украины во Всемирной торговой организации (ВТО) объявили о готовности выполнить требования России по энергокорректировкам, но не сразу, а в "разумный период времени". Об этом рассказал источник в ВТО.
Речь идет о споре между Украиной и Россией по поводу украинской практики расчета себестоимости российского нитрата аммония - так называемой энергокорректировки. Ее суть заключается в том, что при расчете использовалась стоимость продукции не в России, а в третьих странах.
ВТО признала это нарушением правил организации и постановила его устранить. На Украине не согласились с выводами комиссии ВТО и подали апелляцию. Однако апелляционный орган ВТО оставил выводы третейской группы без изменений, подтвердив российскую позицию и фактически закрепив за ней победу.
"Украина сделала заявление, декларирующее ее намерение имплементировать выводы ВТО в споре с Россией", - цитирует РИА "Новости" слова источника.
При этом украинские представители добавили, что выполнение предписания ВТО потребует "разумного периода времени". Российская сторона согласилась обсудить данный вопрос.

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