Украина признала поражение по спору ВТО с Россией. И попросила лишь об одной уступке - источник

Представители Украины во Всемирной торговой организации (ВТО) объявили о готовности выполнить требования России по энергокорректировкам, но не сразу, а в "разумный период времени". Об этом рассказал источник в ВТО.

Речь идет о споре между Украиной и Россией по поводу украинской практики расчета себестоимости российского нитрата аммония - так называемой энергокорректировки. Ее суть заключается в том, что при расчете использовалась стоимость продукции не в России, а в третьих странах.

ВТО признала это нарушением правил организации и постановила его устранить. На Украине не согласились с выводами комиссии ВТО и подали апелляцию. Однако апелляционный орган ВТО оставил выводы третейской группы без изменений, подтвердив российскую позицию и фактически закрепив за ней победу.

"Украина сделала заявление, декларирующее ее намерение имплементировать выводы ВТО в споре с Россией", - цитирует РИА "Новости" слова источника.

При этом украинские представители добавили, что выполнение предписания ВТО потребует "разумного периода времени". Российская сторона согласилась обсудить данный вопрос.