|
Украина признала отсутствие ограничений судоходства в Керченском проливе
04 декабря 2018, 12:39 • 129 • Украина
Движение судов через Керченский пролив осуществляется, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Reuters
«Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют своё движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов», — приводит слова Омеляна пресс-служба ведомства.
Он отметил, что корабли «останавливаются российской стороной, осматриваются по-прежнему, однако частично движение восстановлено».
Ранее министр утверждал, что Россия блокирует заход и выход судов к украинским портам в Азовском море.
В Кремле опровергли данные заявления, подчеркнув, что «там идёт достаточно интенсивная международная навигация».
Подпишитесь на нас
129
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
03 декабря 2018, 06:12
|
28 ноября 2018, 00:54
|
03 декабря 2018, 01:09
|
30 ноября 2018, 01:39
|
03 декабря 2018, 01:09
|
01 декабря 2018, 03:39
|
30 ноября 2018, 19:24