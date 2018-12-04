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Украина признала отсутствие ограничений судоходства в Керченском проливе

04 декабря 2018, 12:39  •  129 • Украина
Движение судов через Керченский пролив осуществляется, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
 
Reuters
 

«Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют своё движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов», — приводит слова Омеляна пресс-служба ведомства.

Он отметил, что корабли «останавливаются российской стороной, осматриваются по-прежнему, однако частично движение восстановлено».

Ранее министр утверждал, что Россия блокирует заход и выход судов к украинским портам в Азовском море. 

В Кремле опровергли данные заявления, подчеркнув, что «там идёт достаточно интенсивная международная навигация».

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