Украина признала отсутствие ограничений судоходства в Керченском проливе

Движение судов через Керченский пролив осуществляется, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют своё движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов», — приводит слова Омеляна пресс-служба ведомства.

Он отметил, что корабли «останавливаются российской стороной, осматриваются по-прежнему, однако частично движение восстановлено».

Ранее министр утверждал, что Россия блокирует заход и выход судов к украинским портам в Азовском море.

В Кремле опровергли данные заявления, подчеркнув, что «там идёт достаточно интенсивная международная навигация».