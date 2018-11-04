Украина признала невозможность остановить "Северный поток - 2" и задействовала "план Б"

Главный исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко признал, Киев не способен остановить строительство «Северного потока - 2» и нет никаких гарантий сохранения транзита российского газа через Украину.

В интервью телеканалу ZIK представитель украинской компании констатировал, что правительство и промышленность Германии считают «Северный поток - 2» выгодным проектом и не собираются отказываться от его строительства. В то же время, признал Витренко, у него нет нкиаких сведений по поводу обещаний, которые канцлер Германии Ангела Меркель якобы давала по поводу сохранения транзита газа через Украину. По его словам, Киев не получил никаких четких гарантий ни от ФРГ, ни от Европы.

В этих условиях, сообщил он, «Нафтогаз» приступил к «плану Б» и пытается компенсировать финансовые убытки через арбитраж. От России уже потребовали выплатить 12 млрд долларов, пояснил Витренко, из этой суммы 10 млрд — компенсация за прекращение транзита через Украину после 2019 года.

Ранее президент Украины Петр Порошенко собирался добиваться создания в Евросоюзе группы по противодействию строительству «Северного потока - 2».