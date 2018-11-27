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«Украина признала Крым российским»: Как СМИ трактовали военное положение
27 ноября 2018, 18:24 • 116 • В мире
Украина не ввела режим военного положения в Крыму, который киевские власти номинально считают своим. СМИ отмечают, что если бы Киев по-прежнему считал Крым своим, то военное положение в республике следовало ввести в первую очередь, поскольку инцидент в Керченском проливе произошел как раз у берегов полуострова.
Украина признала, что Крым неподконтролен Киеву. Как пишет Utro.ru, в противном случае военное положение, решение о котором было принято украинскими парламентариями накануне распространялось бы в первую очередь на полуостров, поскольку как раз рядом с его берегами произошел инцидент в Керченском проливе.
Однако в документе о военном положении не говорится ничего о введении особого режима ля Крыма, хотя там включены ряд приграничных с Россией областей, а также находящаяся на границе с Приднестровьем Винницкая область.
Фактически можно констатировать, что Киеву пришлось смириться с тем фактом, что его суверенитет не распространяется на Крымский полуостров, говорится в публикации.
Об этом, в частности, заметил военкор Александр Коц. На странице в Twitter он пояснил, что киевские власти не рискнули говорить о Крыме, вводя военное положение.
Киев перешел в вопросе принадлежности Крыма в «стадию «Принятие», иронично заметил он.
Ранее сообщалось, что один из задержанных 25 ноября украинских моряков после провокации в Керченском проливе был арестован на два месяца.
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