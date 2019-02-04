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Украина признала Гуаидо лидером «демократической оппозиции»

04 февраля 2019, 20:39  •  38 • Украина
Украина считает Хуана Гуаидо лидером «демократической оппозиции» и призывает сделать всё возможное для предотвращения силовых методов разрешения ситуации в Венесуэле, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.
 
Reuters
 

«Украина признаёт Хуана Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы — Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции», — цитирует УНИАН Зеленко.

По её словам, от Гуаидо и других руководителей политических сил Венесуэлы «зависит возвращение к демократическому управлению в стране».

«В частности, путём достижения договорённостей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что украинская сторона призывает сделать всё возможное «для предотвращения силовых методов разрешения политического кризиса и, как следствие, противодействия экономической катастрофе».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сравнил ситуацию в Венесуэле с драйвом «времён «майдана».

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