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"Ъ": Украина привлекла ICAO к спору с Россией вокруг самолетов "Ан"

04 мая 2018, 11:24  •  77 • Украина

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Украина направила жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) на Росавиацию, которая одобряет эксплуатацию самолетов "Ан", в том числе "Русланов", без участия украинского концерна "Антонов", сообщает газета "Коммерсантъ".

По мнению Киева, авиавласти России создают "опасный прецедент, несущий угрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре" стран, где работают самолеты "Ан", пишет газета.

Как отмечает "Ъ", на середину 2017 года в летной годности в России числилось около 400 судов КБ "Антонов". Самыми распространенными, по данным ГосНИИГА, были Ан-24 и Ан-26 (236 штук). Держателем сертификата типа "Анов" выступает ГП "Антонов". Производитель обязан поддерживать действие сертификата, оказывать авторское сопровождение в производстве, эксплуатации и ремонте. Однако конфликт России и Украины вокруг Крыма осложнил авиационное сотрудничество двух стран.

В Росавиации "Ъ" пояснили, что это "вынужденные меры", так как "Антонов" предъявлял к эксплуатантам России "необоснованные требования" по предоставлению сертификатов конечного пользователя, систематически задерживал допуск самолетов к отработке очередного этапа уже назначенного ресурса и срока службы, а также внесение изменений в типовую конструкцию. Кроме того,"Антонов" "необоснованно завышал" стоимость своих услуг, а на предложение Росавиации разделить работы в рамках допуска самолетов к очередным этапам назначенных ресурсов и сроков службы украинский концерн не ответил.

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