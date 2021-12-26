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Украина привлечёт к обороне государства женщин: Даже беременных и с детьми

26 декабря 2021, 20:20  •  52 • Политика
В Минобороны Украины заявили о планах поставить на военный учёт женщин с военными специальностями.
На Украине на воинский учёт намерены поставить женщин, имеющих воинские специальности или военную составляющую в профессии.
Учёт коснётся даже беременных женщин и женщин, имеющих маленьких детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины.
Поставленные на военный учёт женщины в военное время могут быть привлечены к обороне государства, в мирное время их могут призвать на службу на добровольной контрактной основе, передаёт "КП".
"В течение 2022 года может потребоваться встать на учёт в территориальном центре ЖКХ и социальной поддержки. Не стоит ожидать никаких проблем в течение 2022 года", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Отмечается, что поступление в армию не равнозначно призыву на военную службу, и украинкам "в ближайшее время" не стоит опасаться изменений в законах.
Украинцы отреагировали на "женский призыв" волной мемов.

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