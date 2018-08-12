Украина приостановила пропуск машин на одном из постов на границе с Крымом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Десятки машин скопились на выезде из РФ у пункта пропуска "Армянск" в Крыму на границе с Украиной. Украинский пункт пропуска "Каланчак" приостановил пропуск автомобилей, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму.

"Стоящий напротив многостороннего автомобильного пункта пропуска "Армянск" (РФ) контрольный пост въезда-выезда "Каланчак" (Украина) приостановил пропуск лиц и транспортных средств. По не зависящим от пограничного управления ФСБ России по Республике Крым причинам пересечение российско-украинской границы через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Армянск" с 11:00 12 августа не представляется возможным", - говорится в сообщении.

По данным погрануправления, со слов одних граждан Украины, прибывающих в Крым, в украинском пункте пропуска отсутствует электропитание, по словам других, "это акция, направленная на отказ граждан Украины ехать в Крым".

"На выезде из РФ скопилась очередь из более 50 автомобилей. На въезде оформление лиц и транспортных средств происходит по прибытию. Несмотря на провокационные действия украинской стороны, все пункты пропуска работают в штатном режиме, сотрудники МАПП "Армянск" предлагают ожидавшим в очередях проследовать в другие пункты пропуска", - сообщили в погрануправлении.

Там также добавили, что пока неизвестно, когда украинская сторона перестанет "сдерживать поток лиц и транспортных средств на данном направлении".