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Украина приостановила полёты над Ираном
08 января 2020, 14:39 • 101 • Украина
Украина приостановила полёты своих авиакомпаний над Ираном до выяснения причин авиакатастрофы Boeing 737-800. Об этом сообщил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
РИА Новости
«До выяснения причин трагедии мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана», — цитирует главу правительства Интерфакс-Украина.
По его словам, решение будет пересмотрено после выяснения причин ЧП.
Ранее в Киеве возбудили дело о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта.
Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. По предварительной информации, крушение произошло из-за аварии двигателя.
Погибли все находившиеся на борту. По последним данным, это 167 пассажиров и девять членов экипажа.
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