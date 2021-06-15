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Украина приняла на свой счёт "последний сигнал" России: "Нас оставят в серой зоне"

15 июня 2021, 08:20  •  217 • Политика
На Украине приняли на свой счёт "последний сигнал" России, как назвал один из законопроектов в нашей стране экс-глава МИД Украины Павел Климкин. "Кремль хочет оставить нас в серой зоне", - паникует он.
Тревогу скандального бывшего министра иностранных дел Украины вызвал законопроект о репатриации граждан Белоруссии и Украины, согласно которому граждане этих стран смогут без отказа от собственного гражданства и наличия ранее проживавших на территории современной России предков получить паспорт гражданина России.
По словам Климкина, это "последний сигнал России перед встречей Путин - Байден".
"После полной паспортизации оккупированного Донбасса теперь будет попытка оформить несколько миллионов паспортов и создать на Украине "пятую колонну", которая будет лояльна к России и в случае необходимости призовёт Россию их защитить", - написал он в своём Facebook-аккаунте.
По словам Климкина, "Кремль хочет" оставить Украину "в серой зоне, а затем дестабилизировать определённые регионы, где больше всего будет паспортов".
"Россия создаёт тест для нашей государственности, это будет один из главных сценариев России", - подытожил он.

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