Украина примерила образ обители мирового зла. Всех спас "супермен" Ляшко с вилами

Олег Ляшко сумел удивить единомышленников креативным подходом к политике. К скандальным заявлениям главы Радикальной партии Украины добавился мотив. Глава украинских радикалов спел песню и снял клип, где он предстаёт в образе супергероя, спасающего мир от злодея.

По сюжету некий украинский злодей пытается уничтожить всю планету, но Ляшко, вызванный спецслужбами для свержения недруга, останавливает его.

"Время пришло!" - говорит Ляшко с вилами в руках своему противнику. После спасения планеты "супермен" танцует и выпивает с селянками и обещает "всех скотиняк" взять на вилы.

Клип пришёлся по душе зрителям: в Сети он собрал тысячи просмотров. Пользователи принялись активно обсуждать выступление Ляшко в комментариях.

"Молодец. Чуть-чуть потренироваться - и можно давать концерты!", "А если бы ещё педагог по вокалу поработал, было бы вообще круто", "Да, без него скучно, надо вернуть, простить и помиловать", - комментируют интернет-пользователи новый хит Ляшко.

Ранее глава украинских радикалов анонсировал возвращение в большую политику, выложив на своей странице в соцсети короткое видео со съёмок ролика.