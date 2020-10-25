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Украина примерила образ обители мирового зла. Всех спас "супермен" Ляшко с вилами

25 октября 2020, 13:05  •  21 • В мире
Лидер радикальной партии Украины Олег Ляшко решил вернуться в большую политику нестандартным образом. Он представил клип на песню "Не відступай", которая стала гимном партии.
Олег Ляшко сумел удивить единомышленников креативным подходом к политике. К скандальным заявлениям главы Радикальной партии Украины добавился мотив. Глава украинских радикалов спел песню и снял клип, где он предстаёт в образе супергероя, спасающего мир от злодея.
По сюжету некий украинский злодей пытается уничтожить всю планету, но Ляшко, вызванный спецслужбами для свержения недруга, останавливает его.
"Время пришло!" - говорит Ляшко с вилами в руках своему противнику. После спасения планеты "супермен" танцует и выпивает с селянками и обещает "всех скотиняк" взять на вилы.
Клип пришёлся по душе зрителям: в Сети он собрал тысячи просмотров. Пользователи принялись активно обсуждать выступление Ляшко в комментариях.
"Молодец. Чуть-чуть потренироваться - и можно давать концерты!", "А если бы ещё педагог по вокалу поработал, было бы вообще круто", "Да, без него скучно, надо вернуть, простить и помиловать", - комментируют интернет-пользователи новый хит Ляшко.
Ранее глава украинских радикалов анонсировал возвращение в большую политику, выложив на своей странице в соцсети короткое видео со съёмок ролика.

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