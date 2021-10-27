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Украина применила "Байрактары" для остановки "Северного потока-2" - эксперт
27 октября 2021, 12:50 • 394 • Политика
Россию хотят втянут в конфликт в Донбассе
Во вторник, 26 октября, вооруженные силы Украины впервые применили в Донбассе турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2. Целью данной провокации может быть не попытка получить тактическое преимущество в ходе конфликта, а желание повлиять на ситуацию на энергетическом рынке Европы, тем более, что власти Незалежной серьезно обеспокоены дефицитом газа и угля. Аналитик Игорь Гужва уверен, что Россию хотят втянуть в военные действия.
Сегодня Украина прилагает активные усилия по срыву запуска российского газопровода "Северный поток-2". Эксперт не сомневается, что Bayraktar применялся для обострения конфликта и дальнейшего втягивания российской стороны, чтобы "поднять большой шум" и на этой почве потребовать от Евросоюза остановить новую ГТС.
"Но запуск все равно не сорвут. Тем более, что России обострение в Донбассе, как минимум, до окончания сертификации "Северного потока-2" точно не нужно", – отметил Гужва.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что Украина могла бы получить выгоду от запуска российского газопровода. Для этого властям Незалежной нужно требовать от ЕС подписания долгосрочных контрактов с "Газпромом". По мнению аналитика, мощности "Северного потока-2" все равно не хватит для покрытия дефицита голубого топлива в Европе, поэтому придется использовать украинскую транзитную ГТС.
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