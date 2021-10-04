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Украина прикрывает несоразмерность амбиций «наглостью» - Захарова
04 октября 2021, 04:15 • 61 • Украина
В начале октября во время поездки во Львовскую область украинский лидер заявил, что политика страны «наглая» и помогает Украине делать большие шаги в области международного сотрудничества. Более того, тот самый Зеленский, пресмыкающийся перед Западом неожиданно заявил, что нет у Украины времени ждать, когда их примут в ЕС. Неудивительно, что нет, ведь никто их и не собирался принимать.
По словам Захаровой, Украина провалилась во всем за что бралась. Так, например, она напомнила о провале реформ, усугубившемся внутреннем расколе, неспособности сохранить традиции или о неудачных попытках модернизировать страну. Видимо именно так теперь выглядят «большие» шаги внешней политики Киева.
По сути, глава Украины не в состоянии даже поддержать страну на плаву. Все его заявления ничто иное, как попытка прикрыть неоправданность своих амбиций.
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