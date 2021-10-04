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Украина прикрывает несоразмерность амбиций «наглостью» - Захарова

04 октября 2021, 04:15  •  61 • Украина
Украинские власти неспособны предложить миру ничего, даже то, что обещали когда-то Западу. Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о «наглой» политике страны, попытался наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В начале октября во время поездки во Львовскую область украинский лидер заявил, что политика страны «наглая» и помогает Украине делать большие шаги в области международного сотрудничества. Более того, тот самый Зеленский, пресмыкающийся перед Западом неожиданно заявил, что нет у Украины времени ждать, когда их примут в ЕС. Неудивительно, что нет, ведь никто их и не собирался принимать.

«Никаких "шагов вперёд нет". Только "сто шагов назад", но не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло», — добавила она.

По словам Захаровой, Украина провалилась во всем за что бралась. Так, например, она напомнила о провале реформ, усугубившемся внутреннем расколе, неспособности сохранить традиции или о неудачных попытках модернизировать страну. Видимо именно так теперь выглядят «большие» шаги внешней политики Киева.

По сути, глава Украины не в состоянии даже поддержать страну на плаву. Все его заявления ничто иное, как попытка прикрыть неоправданность своих амбиций.

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