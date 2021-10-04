Украина прикрывает несоразмерность амбиций «наглостью» - Захарова

Украинские власти неспособны предложить миру ничего, даже то, что обещали когда-то Западу. Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о «наглой» политике страны, попытался наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.В начале октября во время поездки во Львовскую область украинский лидер заявил, что политика страны «наглая» и помогает Украине делать большие шаги в области международного сотрудничества. Более того, тот самый Зеленский, пресмыкающийся перед Западом неожиданно заявил, что нет у Украины времени ждать, когда их примут в ЕС. Неудивительно, что нет, ведь никто их и не собирался принимать.«Никаких "шагов вперёд нет". Только "сто шагов назад", но не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло», — добавила она.По словам Захаровой, Украина провалилась во всем за что бралась. Так, например, она напомнила о провале реформ, усугубившемся внутреннем расколе, неспособности сохранить традиции или о неудачных попытках модернизировать страну. Видимо именно так теперь выглядят «большие» шаги внешней политики Киева.По сути, глава Украины не в состоянии даже поддержать страну на плаву. Все его заявления ничто иное, как попытка прикрыть неоправданность своих амбиций.