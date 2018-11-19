Украина пригрозила выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин

Украина готова приостановить членство в Интерполе, если пост главы организации займёт кандидат от России Александр Прокопчук. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, возможное президентство России в Интерполе «абсурдно и противоречит духу и целям организации».

«Если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в ІСРО (International Criminal Police Organization. — RT)», — написал Аваков в своём Twitter.

Ранее украинские власти выступили против выдвижения кандидатуры Прокопчука на должность главы Интерпола.

The Times назвала россиянина фаворитом в борьбе за данный пост.