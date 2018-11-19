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Украина пригрозила выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин
19 ноября 2018, 18:25 • 63 • Украина
Украина готова приостановить членство в Интерполе, если пост главы организации займёт кандидат от России Александр Прокопчук. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Reuters
По его словам, возможное президентство России в Интерполе «абсурдно и противоречит духу и целям организации».
«Если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в ІСРО (International Criminal Police Organization. — RT)», — написал Аваков в своём Twitter.
Ранее украинские власти выступили против выдвижения кандидатуры Прокопчука на должность главы Интерпола.
The Times назвала россиянина фаворитом в борьбе за данный пост.
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