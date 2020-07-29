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Украина пригрозила России забросить военных в "неожиданные места"
29 июля 2020, 14:05 • 117 • Политика
Власти Незалежной отреагировали на проведение военных тренировок РФ
Учения "Кавказ-2020" вызвали беспокойство на Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил, что в ответ Киев может провести свои учения, которые пройдут параллельно с российскими и "в довольно неожиданных местах".
Политик также призвал не забывать о "российской угрозе" и добавил, что не стоит недооценивать военные силы РФ. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".
Более того, отметил Данилов, Украина не останется один на один с российской угрозой. Политик вспомнил о прошедших американско-украинских учениях в Черноморской акватории "Си Бриз 2020". По его мнению, это лучшее доказательство того, что в случае опасности страны НАТО придут на помощь.
Однако эксперты уверены, что действия США и Украины в Черном море вряд ли смогут напугать Россию, поскольку выглядят неэффективно.
Напомним, что в последнее время в Киеве распространяются слухи о том, что нынешней осенью во время маневров "Кавказ-2020" российская армия атакует юг Украины.
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