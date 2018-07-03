Украина в рамках взыскания с России долга по решению Стокгольмского арбитража может инициировать арест акций «Северного потока — 1», заявила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева.

«Считаю, что мы можем арестовать акции «Северного потока — 1», примерно 35%», — сказала она в интервью изданию «Обозреватель».

По её словам, если Киев будет выигрывать, то можно «двигаться по тому же пути».

«Как только будут арестованы акции «Северного потока — 1» и начата процедура возмещения, если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, России нечего будет делать», — добавила она.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко не исключил взыскания с «Газпрома» акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Эксперт Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал его заявление.