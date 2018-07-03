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Украина пригрозила России арестом акций «Северного потока — 1»
03 июля 2018, 09:54 • 176 • Украина
Украина в рамках взыскания с России долга по решению Стокгольмского арбитража может инициировать арест акций «Северного потока — 1», заявила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева.
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«Считаю, что мы можем арестовать акции «Северного потока — 1», примерно 35%», — сказала она в интервью изданию «Обозреватель».
По её словам, если Киев будет выигрывать, то можно «двигаться по тому же пути».
«Как только будут арестованы акции «Северного потока — 1» и начата процедура возмещения, если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, России нечего будет делать», — добавила она.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко не исключил взыскания с «Газпрома» акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.
Эксперт Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал его заявление.
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