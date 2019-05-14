Украина пригрозила "ударить" переписью в ответ на выдачу гражданства России жителям Донбасса

О том, что Киев готовит "ответку" для Москвы из-за введения упрощенной процедуры получения российского гражданства жителями Донбасса, заявил глава украинского МИДа Павел Климкин. Об этом он говорил на мероприятии в честь юбилея "Восточного партнерства" в Брюсселе, пишет агентство УНИАН.

При этом Климкин заявил, мол, какие конкретно меры предпримет украинская сторона – тайна, и часть их будет реализовываться с участием спецслужб. Но тут же проговорился, что они будут связаны с некими техническими сторонами биометрики, а также предстоящей переписью населения. Сейчас в правительстве якобы думают, как наиболее удачно их комбинировать.

Указ президента РФ Владимира Путина, обеспечивший жителям Донбасса получение российских паспортов в упрощенном порядке, Климкин окрестил угрозой не только для Украины, но почему-то и "всего Евросоюза". Он также принялся грозить самому ЕС тем, что если страны-участники союза продолжат поддерживать Россию в Совете Европы, то Киев откажется соблюдать Минские соглашения.