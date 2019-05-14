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Украина пригрозила "ударить" переписью в ответ на выдачу гражданства России жителям Донбасса
14 мая 2019, 01:54 • 58 • Политика
Украина пригрозила Москве несколькими "сюрпризами" в ответ на выдачу гражданства России жителям Донбасса. При этом в Незалежной заявляют, что ответные меры, коими они планируют "ударить" назначенного оппонента, до поры до времени будут хранить в тайне, одновременно раскрывая, что они будут связаны, например, с грядущей переписью населения.
О том, что Киев готовит "ответку" для Москвы из-за введения упрощенной процедуры получения российского гражданства жителями Донбасса, заявил глава украинского МИДа Павел Климкин. Об этом он говорил на мероприятии в честь юбилея "Восточного партнерства" в Брюсселе, пишет агентство УНИАН.
При этом Климкин заявил, мол, какие конкретно меры предпримет украинская сторона – тайна, и часть их будет реализовываться с участием спецслужб. Но тут же проговорился, что они будут связаны с некими техническими сторонами биометрики, а также предстоящей переписью населения. Сейчас в правительстве якобы думают, как наиболее удачно их комбинировать.
Указ президента РФ Владимира Путина, обеспечивший жителям Донбасса получение российских паспортов в упрощенном порядке, Климкин окрестил угрозой не только для Украины, но почему-то и "всего Евросоюза". Он также принялся грозить самому ЕС тем, что если страны-участники союза продолжат поддерживать Россию в Совете Европы, то Киев откажется соблюдать Минские соглашения.
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