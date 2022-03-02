Украина пригрозила Белоруссии ракетным ударом: Решение Зеленского

Секретарь СНБО Украины Данилов пригрозил возможностью ракетного удара по Белоруссии, если прикажет Зеленский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пригрозил Белоруссии нанесением превентивного ракетного удара.

На вопрос единого телеканала киевского режима о вероятности нанесения "превентивного удара по Белоруссии" Данилов ответил:

По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим (Зеленским, - ред.) сделать это,

Военные Белоруссии не участвуют в операциях на территории Украины и не намерены впредь делать это, подчеркнул Лукашенко на заседании Совета безопасности 1 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, ранее экс-глава СНБО Украины, участник госпереворота 2014 года Александр Турчинов призвал к геноциду русского народа.