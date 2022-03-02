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Украина пригрозила Белоруссии ракетным ударом: Решение Зеленского
02 марта 2022, 00:05 • 100 • Политика
Секретарь СНБО Украины Данилов пригрозил возможностью ракетного удара по Белоруссии, если прикажет Зеленский.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пригрозил Белоруссии нанесением превентивного ракетного удара.
На вопрос единого телеканала киевского режима о вероятности нанесения "превентивного удара по Белоруссии" Данилов ответил:
Военные Белоруссии не участвуют в операциях на территории Украины и не намерены впредь делать это, подчеркнул Лукашенко на заседании Совета безопасности 1 марта. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, ранее экс-глава СНБО Украины, участник госпереворота 2014 года Александр Турчинов призвал к геноциду русского народа.
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