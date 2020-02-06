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Украина приготовилась к последней продаже. Земли русской
06 февраля 2020, 16:09 • 181 • В России
Украина обладает самыми большими запасами чернозема в мире - 44% территории страны или 27,8 млн. гектаров. Почти половиной этих черноземов владеет государство - в его собственности 10,4 млн. гектаров сельхозугодий. По сути, это единственный невосполнимый ресурс Украины и один из немногих товаров, с которыми страна может выйти на западный рынок не имея конкурентов.
Вот только распродажа земель своей же страны - бизнес сомнительный. Земля, это тот самый товар, который не делают со времен сотворения мира. Тем более — это, по сути, земля еще Киевской Руси, собранная русскими князьями, а потом приращенная русскими царями и советскими генсеками. Никто Украине больше таких территориальных подарков не сделает. Продать-то можно. А что потом?
Украинские власти это хорошо понимали, поэтому, после обретения независимости, свободный рынок земли проработал всего несколько лет и в 2001 году был введен первый мораторий на продажу сельхозугодий. Его, кстати, продлевали 10 раз, депутаты Рад разных созывов - и при «оранжевом» Ющенко, и при Януковиче, и при Порошенко. Последний раз Рада продлила мораторий до 20 декабря 2019 года.
Столкновения противников нового земельного закона с полицией, Киев, декабрь 2019 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Все понимали, чем грозит свободная торговля своей землей. Но, Владимира Зеленского это не остановило - уже 25 сентября, через 4 месяца после его избрания, был готов первый проект закона о продаже земли. Более того, есть мнение, что некоторые украинские олигархи имено для того и потащили Зеленского в президенты, чтобы наконец-то распродать землю. Партии Зеленского «Слуга народа» в Раде принадлежит большинство, поэтому теоретически закон может быть принят уже потому, что этого хочет президент.
Правда, другие партии - противники продажи земли внесли в закон 4018 поправок! Специально чтоб затормозить его принятие. Есть большие сомнения, что их удастся рассмотреть даже за две недели непрерывной работы.
Но Зеленский поставил своей партии задачу — принять закон за 2 дня.
А значит — ждите хороших драк в Раде и схваток у ее стен. По-другому на Украине не бывает.
Первый проект закона о продаже земли был готов уже через 4 месяца после вступления Владимира Зеленского в должность президента.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Что предлагает новый закон?
1. Продажа земли только за безналичный расчет, с проверкой «чистоты» этих денег.
2. Не более 10 тысяч гектаров в одни руки (для наглядности - это площадь земель примерно 2-3 средних колхозов).
3. Стоимость гектара земли по кадастру 2-3 тысячи долларов. (То есть цена вопроса для всех черноземов Украины — 54-77 миллиардов долларов. А государство, если продаст все свои земли, выручит 20-30 миллиардов в твердой валюте. Неплохой куш!)
4. Банкам разрешат брать землю в залог.
5. Иностранцы не смогут покупать землю и быть собственниками земли.
6. Проведение референдума в блишайшие годы, на котором снимут снять ограничения для иностранцев.
7. И в любом случае продажа земли запрещена гражданам России (как государства - «агрессора»);
Чем недовольны противники?
1. Продажа земли - угроза национальной безопасности
2. Запрет на продажу иностранцам можно легко обойти через подставные фирмы, покупку украинских юридических лиц, сговор с гражданами Украины, наконец получив украинское гражданство (для европейцев — это делается легко).
3. В стране до сих пор нет нормального кадастрового учета земли, снятие моратория превратит торговлю землей в хаос. Начнутся бандитские войны за землю и войны с собственниками 7 миллионов земельных паев, купивших участки еще в 90-х годах, когда это было разрешено. Либо эти участки достались сельчанам при развале колхозов.
4. Украинские олигархи уже приготвились к скупке земель и этого не скрывают.
5. Деньги полученные от продажи земли, не попадут к украинским фермерам в виде кредитов - 90% труженников села и так закредитованы, третий-пятый кредит им никто не даст.
6. Банки воспользуются правом, которое даст новый закон и начнут изымать у должников-фермеров их земли.
Кто «за» и кто «против»?
«За» - пропрезидентская партия «Слуга народа» выступает единогласно, и даже репетировала свое волеизъявление перед началом заседания Рады.
«Против» - это «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука, «Европейская солидарность» Порошенко, «Батькивщина» Тимошенко, «Голос» Вакарчука и депутатская группа «За будущее». То есть — вся оппозиционная рать.
Украинский народ, судя по недавним соцопросам занял в отношении Закона о земле привычную, «хуторскую», взаимоисключающую позицию. 60% украинцев выступают против открытия рынка земли, но за то, чтобы владельцам земли разрешили ее продавать, а желающим покупать. Против продажи земли иностранцам в любом виде (фирмам имеющим местную регистрацию, людям с двойным гражданством) выступает 80% граждан Украины.
Украина приготовилась к последней продаже русской земли: трансляция.
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