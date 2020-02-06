Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Конституции России может появиться понятие «федеральная территория»
"Все рвут его на части, а он терпит": Поклонская РАЗОБЛАЧИЛА Ковтуна в...
"ФСБ, пистолеты и сыворотка правды": Норвежец рассказал о пережитых &q...
Открытый гей победил в США и расплакался. Это кандидат в президенты
Главная / В России

Украина приготовилась к последней продаже. Земли русской

06 февраля 2020, 16:09  •  181 • В России

Украина обладает самыми большими запасами чернозема в мире - 44% территории страны или 27,8 млн. гектаров. Почти половиной этих черноземов владеет государство - в его собственности 10,4 млн. гектаров сельхозугодий. По сути, это единственный невосполнимый ресурс Украины и один из немногих товаров, с которыми страна может выйти на западный рынок не имея конкурентов.

Вот только распродажа земель своей же страны - бизнес сомнительный. Земля, это тот самый товар, который не делают со времен сотворения мира. Тем более — это, по сути, земля еще Киевской Руси, собранная русскими князьями, а потом приращенная русскими царями и советскими генсеками. Никто Украине больше таких территориальных подарков не сделает. Продать-то можно. А что потом?

Украинские власти это хорошо понимали, поэтому, после обретения независимости, свободный рынок земли проработал всего несколько лет и в 2001 году был введен первый мораторий на продажу сельхозугодий. Его, кстати, продлевали 10 раз, депутаты Рад разных созывов - и при «оранжевом» Ющенко, и при Януковиче, и при Порошенко. Последний раз Рада продлила мораторий до 20 декабря 2019 года.

Столкновения противников нового земельного закона с полицией, Киев, декабрь 2019 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все понимали, чем грозит свободная торговля своей землей. Но, Владимира Зеленского это не остановило - уже 25 сентября, через 4 месяца после его избрания, был готов первый проект закона о продаже земли. Более того, есть мнение, что некоторые украинские олигархи имено для того и потащили Зеленского в президенты, чтобы наконец-то распродать землю. Партии Зеленского «Слуга народа» в Раде принадлежит большинство, поэтому теоретически закон может быть принят уже потому, что этого хочет президент.

Правда, другие партии - противники продажи земли внесли в закон 4018 поправок! Специально чтоб затормозить его принятие. Есть большие сомнения, что их удастся рассмотреть даже за две недели непрерывной работы.

Но Зеленский поставил своей партии задачу — принять закон за 2 дня.

А значит — ждите хороших драк в Раде и схваток у ее стен. По-другому на Украине не бывает.

Первый проект закона о продаже земли был готов уже через 4 месяца после вступления Владимира Зеленского в должность президента.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что предлагает новый закон?

1. Продажа земли только за безналичный расчет, с проверкой «чистоты» этих денег.

2. Не более 10 тысяч гектаров в одни руки (для наглядности - это площадь земель примерно 2-3 средних колхозов).

3. Стоимость гектара земли по кадастру 2-3 тысячи долларов. (То есть цена вопроса для всех черноземов Украины — 54-77 миллиардов долларов. А государство, если продаст все свои земли, выручит 20-30 миллиардов в твердой валюте. Неплохой куш!)

4. Банкам разрешат брать землю в залог.

5. Иностранцы не смогут покупать землю и быть собственниками земли.

6. Проведение референдума в блишайшие годы, на котором снимут снять ограничения для иностранцев.

7. И в любом случае продажа земли запрещена гражданам России (как государства - «агрессора»);

Чем недовольны противники?

1. Продажа земли - угроза национальной безопасности

В Раде пролилась первая кровь: Юлия Тимошенко прорвалась к трибуне

2. Запрет на продажу иностранцам можно легко обойти через подставные фирмы, покупку украинских юридических лиц, сговор с гражданами Украины, наконец получив украинское гражданство (для европейцев — это делается легко).

3. В стране до сих пор нет нормального кадастрового учета земли, снятие моратория превратит торговлю землей в хаос. Начнутся бандитские войны за землю и войны с собственниками 7 миллионов земельных паев, купивших участки еще в 90-х годах, когда это было разрешено. Либо эти участки достались сельчанам при развале колхозов.

4. Украинские олигархи уже приготвились к скупке земель и этого не скрывают.

5. Деньги полученные от продажи земли, не попадут к украинским фермерам в виде кредитов - 90% труженников села и так закредитованы, третий-пятый кредит им никто не даст.

6. Банки воспользуются правом, которое даст новый закон и начнут изымать у должников-фермеров их земли.

Кто «за» и кто «против»?

«За» - пропрезидентская партия «Слуга народа» выступает единогласно, и даже репетировала свое волеизъявление перед началом заседания Рады.

«Против» - это «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука, «Европейская солидарность» Порошенко, «Батькивщина» Тимошенко, «Голос» Вакарчука и депутатская группа «За будущее». То есть — вся оппозиционная рать.

Украинский народ, судя по недавним соцопросам занял в отношении Закона о земле привычную, «хуторскую», взаимоисключающую позицию. 60% украинцев выступают против открытия рынка земли, но за то, чтобы владельцам земли разрешили ее продавать, а желающим покупать. Против продажи земли иностранцам в любом виде (фирмам имеющим местную регистрацию, людям с двойным гражданством) выступает 80% граждан Украины.

Украина приготовилась к последней продаже русской земли: трансляция.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



181
Источник
Похожие новости
05 февраля 2020, 18:54
«В колонии был склонен к уединению»: RT выяснил, что убитый уфимцем педофил имел несколько судимостей
05 февраля 2020, 23:54
«Скорость» волеизъявления: Не слишком ли спешат с поправками к Конституции
06 февраля 2020, 16:09
В Раде пролилась первая кровь: Юлия Тимошенко прорвалась к трибуне
06 февраля 2020, 16:09
Военные, получившие землю, смогут восстановиться в очереди на жилье
06 февраля 2020, 12:54
Мишустин выступил против увеличения штрафов за превышение скорости водителями до 5 тысяч рублей
06 февраля 2020, 16:09
Путин пошутил, что с новыми открытиями ученых России больше не нужен газ
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 февраля 2020, 04:54
Кто умрёт от нового коронавируса? Доктор Мясников предупредил, кому нужно быть осторо...
06 февраля 2020, 01:39
МН17 сбили не русские. Немецкий детектив знает правду, но боится за свою жизнь
06 февраля 2020, 01:39
"Да ты ведьма!": Пелоси демонстративно разорвала текст речи Трампа, отказав...
06 февраля 2020, 08:09
Били, закопали заживо: Жестокую расправу над 10-летней девочкой раскрыла полиция
06 февраля 2020, 08:09
Дайджест СМИ: Чехам рассказали неудобную правду о Путине, а США подготовили новую ата...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2020, 06:39
Нефть и отмена санкций в обмен на сотрудничество с НАТО? О чём говорили Лукашенко и глава Госдепа США
04 февраля 2020, 00:54
Эрдоган против Кремля: Его армия бомбит Идлиб, а в Аллепо гибнут наши военные
31 января 2020, 22:09
"Народный лидер"? Смешно: Политолог Джаралла объяснил, кто такая попавшая в скандал с блокадниками Хужина
05 февраля 2020, 06:09
Дайджест СМИ: Как Эрдоган предал Путина, почему Россия встала на защиту Крыма
05 февраля 2020, 09:24
"Климатическая бомба": Американские учёные раскрыли "всю правду" о ситуации в Арктике
04 февраля 2020, 10:39
"Эрдоган оправдывается": Политолог объяснил, зачем лидер Турции посоветовал России "не переходить дорогу"
31 января 2020, 05:54
"Надо выметать": Керченские чиновницы уволились после слов Путина о чиновниках-хамах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.