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Украина пригнала на границу с Россией спецтехнику

16 сентября 2021, 21:35  •  162 • Политика
В Сумскую область украинские военные внезапно пригнали спецтехнику. Государственная пограничная служба Незалежной сообщила о работах по "обустройству границы".
На сайте ведомства появилось сообщение о продолжении работы над усилением госграницы Украины. Речь идёт об инженерном обустройстве. Подчёркивается, что особое внимание уделяется участку, где страна граничит с Россией.
На сайте опубликовано видео, где видна появившаяся в Сумской области спецтехника, в том числе и военная.
"Надлежащее обустройство государственной границы имеет не только безопасный аспект, но и оборонительный", сказано в сообщении.
Погранслужба объяснила: работы ведутся для снижения риска проникновения на Украину мигрантов, переправки оружия, наркотиков, средств террора и продуктов.
"Фортификационные элементы затрудняют действия противника в случае вооружённой агрессии", - добавили в ведомстве.
Работу ведут комплексные инженерные группы. Они создают противотранспортные заграждения. Потом на участке границы будут добавлены "другие элементы".

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