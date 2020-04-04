Украина придумала трюк для решения бюджетных проблем • 241 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер Банкноты номиналом 1000 гривен. Архивное фото Министерство финансов Украины подготовило жизнеутверждающий релиз о выполнении госбюджета в марте: "Госбюджет в условиях карантина: поступления в марте составили 78,4 миллиарда гривен". Авторы релиза указали, что роспись поступлений общего фонда госбюджета в марте была выполнена на 89,3% (недобор — 9,4 миллиарда), намекая, что это неплохой показатель в условиях карантина. Возможно, это и было бы неплохо, если бы не тот факт, что налоговые платежи в марте платились за предыдущие налоговые периоды, когда карантина не было, а таможенные платежи карантин зацепил самым краем в конце месяца. Реальные последствия пандемии отразятся на доходах бюджета по итогам марта и особенно апреля. И они будут таковы, что даже масштабные заимствования вряд ли закроют открывающуюся дыру в среднесрочной перспективе. Среди причин невыполнения мартовской бюджетной росписи министерством названы только недоборы таможенных платежей на 5,7 миллиарда гривен и рентных платежей на 1,6 миллиарда. Хотя общие недопоступления явно превышают эти две суммы. Проблемы с платежами на таможне в министерстве объяснили тем, что средний курс гривны к доллару в марте (26,4) так и не дотянул до расчетного в бюджете уровня — 27. Кроме того, обнаружилось падение объемов импорта, в том числе вследствие введения торговыми партнерами ограничительных мер в связи с пандемией и нарушением логистических цепочек в доставке товаров. Причины недобора ренты, а ее поступления составили 47,8% от плана, связаны с уменьшением средней таможенной стоимости импортированного природного газа, на основе которой рассчитывается рента для украинских газовиков. По данным Министерства экономики, в феврале она составила 168,5 доллара за тысячу кубометров. На первый взгляд, объяснения выглядят стройно. Но есть вопросы. Украинская власть уже и не пытается рассказывать о 100-200 миллиардах недопоступлений в бюджет из-за серого импорта и контрабанды, которые в мае-июне прошлого года обещала вывести из тени. Хотя даже по нижней границе оценки это дало бы больше восьми миллиардов дополнительно в месяц и с лихвой перекрыло бы недобор. Непонятно также, зачем при планировании бюджета закладывался завышенный курс доллара, ведь в том числе и министерство финансов прилагало все усилия к его искусственному укреплению. Да, в последующие месяцы доллар, вероятнее всего, окажется даже дороже, чем было запланировано. Но ведь это связано не с правильным планированием, а с разворачивающимся мировым кризисом, который украинская власть явно не рассматривала в качестве реальной перспективы, рассказывая то о 5%, то о 3,5% роста ВВП в 2020 году. Тенденции конца прошлого — начала нынешнего года в изменении стоимости углеводородного сырья тоже явно не предполагали двукратной ошибки в расчете февральского плана по ренте. Цены на него в феврале падали плавно. Можно представить, какой будет ошибка по итогам марта, когда произошел обвал. Источника же замещения потерь не оказалось. Разве что на 160 миллионов гривен превышен план сбора налога на доходы физических лиц. Олигархи не хотят платить за доступ к ресурсам, импортеры за ввоз товаров, и украинское государство опять лезет в карманы к своим гражданам. Однако уже в апреле и эта сказка закончится. В связи с карантином многие украинцы оказались вышвырнуты на улицу: либо уволены, либо отправлены в отпуск за свой счет. Украинское правительство не предприняло мер, чтобы этому воспрепятствовать. Но самое интересное, пожалуй, чего ждать дальше. Принятые украинским руководством меры фискальной поддержки бизнеса мизерны. Пару месяцев не будут проводиться документальные проверки и применяться некоторые штрафы, а плательщикам единого налога разрешили в течение двух месяцев не платить единый социальный взнос. Наибольшим послаблением стало разрешение не платить в течение двух месяцев плату за землю и налог на коммерческую недвижимость. Оно практически не коснулось малого бизнеса, зато пришлось очень кстати олигархам и ударило по местным бюджетам, в которые зачисляются эти платежи. На фоне вспыхнувшего скандала срок освобождения от уплаты сократили до месяца. В то же время принятые ограничения по работе во время карантина оказались достаточно серьезными и остановили не только индустрию развлечения и общепит, часть ретейла и логистики, но и привели к резкому сокращению производства некоторых товаров. Например, тех строительных материалов и смежной продукции, которые в значительной степени ориентированы на розничные продажи, — керамическая плитка, обои, линолеум и прочие напольные покрытия, сантехника, мебель и тому подобное. Причиной стала остановка работы соответствующих магазинов, за исключением единственной сети, имеющей коррупционные связи во власти. Кроме того, по ряду товаров спрос объективно упал или вообще сошел на нет. Например, полностью остановились производства, занимающиеся скруткой проводов для автомобилей, вследствие остановки автомобильной индустрии Европы. То есть, оценивая меры — и поддержки и ограничительные, — становится ясно, что украинская власть решила следовать принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее нужно меньше кормить и больше доить. Правда, к увеличению надоев такое решение приведет вряд ли. На что же тогда расчет? В принципе понятно: на "день простоять да ночь продержаться". Прежде всего, конечно же, на получение первого транша кредитной линии МВФ. Пошли слухи, что МВФ может дать сразу до четырех миллиардов долларов и даже позволит их зачислить в бюджет, что бывает крайне редко. Плюс после этого Украина сможет претендовать примерно на миллиард от Всемирного банка и европейских структур — разумеется, под какие-то обязательства. Дело за малым: после принятия закона о рынке земли обеспечить голосование во втором чтении за "антиколомойский" законопроект, принятый пока в первом. Уже даже проговаривается дата "очередного внеочередного" заседания Рады — 7 апреля. Проблема в том, что депутаты Игоря Коломойского могут завалить этот законопроект поправками, как это обычно делается на Украине для затягивания процесса. Например, к законопроекту о рынке земли было подано более четырех тысяч поправок и это позволило затянуть его рассмотрение на три месяца. В день принятия, проработав восемь часов, Рада сумела совершить рывок с 3300-й правки до финиша. Но часть правок при этом была отозвана авторами. Если "бенинцы" внесут те же четыре тысячи поправок сейчас, то даже при самом невероятном турборежиме рассмотрение затянется минимум на недели. Но у Зеленского и Ко есть ресурс, чтобы временно перекрыть дыры. Это прибыль Национального банка, который по любопытному совпадению именно сейчас отчитался о получении по итогам 2019 года 43,3 миллиарда гривен, из которых 42,7 миллиарда надлежит перечислить в бюджет. С учетом облегченного графика выплат по долгам именно в апреле, эти деньги наверняка позволят кое-как протянуть до мая. Ну, а к маю как раз должны подоспеть деньги от МВФ и Ко. «Будет стрелять по азиатским бандитам»: в Польше оценили украинскую РСЗО «Ольха-М» Впрочем, в мае же Украине нужно будет выплатить по долгам почти 2,3 миллиарда долларов. И плюс к этому латать дыру в бюджете. Уже в июне даже от гипотетических пяти миллиардов долларов кредитов не останется и следа. Но латать бюджет и рассчитываться по долгам как-то нужно и дальше. И вот 1 апреля Совет Национального банка рекомендовал правлению заняться операциями с государственными облигациями на вторичном рынке. Видимо, готовится почва для их выкупа Национальным банком, то есть для наполнения бюджета с помощью эмиссии. С понятными результатами для курса гривны и цен. Однако преимущественно валютные долги таким путем не погасишь. Тут, кроме очередного попрошайничества, вариантов не просматривается. Но если выпросить что-то и получится, за это неизбежно придется чем-то заплатить. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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