Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Занимались нелегальным извозом»: в Москве задержаны подозреваемые в ограблении ...
Глава делегации РФ призвал ПА ОБСЕ не рассматривать три проекта антироссийских р...
Умер автор «Акта провозглашения независимости Украины» Левко Лукьяненко
Крокодил не ловится, не растет кокос и … «Джавелины» не летают?
Главная / В России

Украина придумала «суперход» для вступления в НАТО

08 июля 2018, 18:24  •  93 • В России

Попытки незалежной запрыгнуть в убегающий вагон НАТО напоминают строчки Высоцкого: "Там шпионки с крепким телом,- Ты их в дверь - они в окно!" Украинские вояки и политологи уже не один год чешут затылки: как им забраться под крыло Запада. И вот наконец-то гении украинской стратегии придумали суперплан.

- Есть, конечно, суперход, но решится ли на него Запад, трудно сказать, - сказал журналистам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. - Нужно разместить на территории Украины базу ПРО США, а также несколько дивизионов Patriot и установить в стране "заслон" из подразделений НАТО. В этом случае Украина будет чувствовать себя "более защищенной", чем балтийские государства.

Но как бы не тужился Бадрак, Западу не хочется оплачивать украинский бардак. Во-первых, Киев не может примкнуть к организации из-за спорных территорий. Во-вторых, само НАТО не горит желанием принимать Украину: кому захочется из своего кармана платить за киевскую коррупцию?

- Американские базы там никогда не встанут, на это не согласится ни народ, ни Европа, - рассказал «КП» политолог Александр Чаленко. – Даже те политологи, которые это предлагают, понимают, что это не возможно. И пока Украина считает Крым и Донбасс своими землями, по уставу НАТО они не могут туда вступить. В 2008-м году был саммит НАТО в Румынии. И Джордж Буш очень хотел принять в альянс Грузию и Украину. Но тогда Россия выступила против. Кто захочет иметь под боком базы противника? И Германия прислушалась к России. И тоже выступила против. Поймите, если Украина вступит в НАТО, моментально начнется гонка вооружений. И усилится напряжённость в Европе. Этого не захочет никто.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

93
Источник
Похожие новости
08 июля 2018, 03:39
«Занимались нелегальным извозом»: в Москве задержаны подозреваемые в ограблении предположительно журналиста BBС
08 июля 2018, 15:09
Лошадка протеста не выдержит ораву, желающую ее оседлать
08 июля 2018, 11:54
От Азова до Каспия: Руслан Цаликов проинспектировал Южный военный округ

07 июля 2018, 16:24
В Киеве разгорается истерика по поводу «потери» Азовского моря
07 июля 2018, 13:09
Анатолий Гриценко: «Введут санкции, и Украина закончится»
07 июля 2018, 14:39
«Усилят возможности ВКС»: какие новейшие беспилотники поступят на вооружение российской армии в ближайшие годы
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 июля 2018, 10:09
«С приближением русских они перестают воевать и сразу сдаются»
04 июля 2018, 13:39
Как «вата» уволила пиарщицу «Леруа Мерлен»
07 июля 2018, 13:09
Анатолий Гриценко: «Введут санкции, и Украина закончится»
06 июля 2018, 06:24
И Су-57 уже не нужен?
06 июля 2018, 01:24
Путин призвал правительство помнить о тех россиянах, кто не чувствует улучшений
02 июля 2018, 08:10
Милое личико на флаге латышских националистов
06 июля 2018, 09:24
От флагмана до банкрота: почему на Украине разорился производитель авианосцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.