Украина придумала способ заманить крымчан обратно

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

В Раде считают, что для этого нужно благоустроить соседний регион

В Крыму сами захотят присоединиться к территории Украины, когда граничащий с ним регион станет успешным и развитым. Очередным планом по "возвращению" полуострова поделился депутат Верховной рады Сергей Рахманин.

Украинским властям необходимо вложиться в благоустройство Херсонской области, считает политик. По его мнению, жители Крыма в этом случае увидят разницу с Россией и сами решат примкнуть к Украине. Таким образом страна сможет решить вопрос мирным путем.

Рахманин эфире телеканала ATR привел в пример ситуацию с объединением Восточной и Западной Германии. По его словам, жители ГДР стремились примкнуть к более свободной и экономически развитой ФРГ. Такие же условия должна создать и Украина для крымчан, в том числе обеспечить их дополнительными рабочими местами.

Крым воссоединился с Россией в результате всенародного референдума в 2014 году. Власти Украины обвиняют нашу страну в аннексии полуострова.

Ранее в Киеве заявили о том, что вернут Крым сразу же после Донбасса. Тем временем МИД Украины разрабатывают план по присоединению полуострова.