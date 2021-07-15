Украина придумала способ снизить зависимость от России. Без исключений не обошлось

Украина придумала способ снизить зависимость от России - благодаря отказу от дизельного и бензинового топлива для авто и переходу на электромобили к 2030 году. Однако список исключений всё равно немалый.

Министерство инфраструктуры Украины подготовило законопроект, согласно которому предлагает с 2030 года перестать закупать автомобили с бензиновым и дизельным топливом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Такая мера связана с желанием простимулировать использование электромобилей. В пояснительной записке указано, что с полной заменой автомобилей с двигателями внутреннего сгорания электромобилями исчезнет потребность в горючем, что уменьшит в свою очередь потребление нефти и газа и окажет положительное влияние на снижение зависимости Украины от России.

Запрет будет поэтапным на ввоз и первую регистрацию. Сначала запретят автомобили с двигателями внутреннего сгорания, даже те, что производят на Украине.

Предполагается с 1 января 2027 года запретить ввоз подержанных автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания; с 1 января 2030 года - новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также подержанных и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Исключением станут авто для вооружённых сил и формирований, фермерских хозяйств, которые используются, соответственно, вне дорог. В запретный список также не попадут машины, полученные по наследству, и ретроавтомобили - старше 1980 года.