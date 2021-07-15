Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
Свернули не туда - России придётся исправить ошибку. И речь не только об Украине
"Президент, верни Киев на Русь!": Пользователи соцсетей ответили на ст...
Белорусы устроили ЕС и США 31 час стыда
Главная / Политика

Украина придумала способ снизить зависимость от России. Без исключений не обошлось

15 июля 2021, 12:35  •  74 • Политика
Украина придумала способ снизить зависимость от России - благодаря отказу от дизельного и бензинового топлива для авто и переходу на электромобили к 2030 году. Однако список исключений всё равно немалый.
Министерство инфраструктуры Украины подготовило законопроект, согласно которому предлагает с 2030 года перестать закупать автомобили с бензиновым и дизельным топливом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Такая мера связана с желанием простимулировать использование электромобилей. В пояснительной записке указано, что с полной заменой автомобилей с двигателями внутреннего сгорания электромобилями исчезнет потребность в горючем, что уменьшит в свою очередь потребление нефти и газа и окажет положительное влияние на снижение зависимости Украины от России.
Запрет будет поэтапным на ввоз и первую регистрацию. Сначала запретят автомобили с двигателями внутреннего сгорания, даже те, что производят на Украине.
Предполагается с 1 января 2027 года запретить ввоз подержанных автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания; с 1 января 2030 года - новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также подержанных и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.
Исключением станут авто для вооружённых сил и формирований, фермерских хозяйств, которые используются, соответственно, вне дорог. В запретный список также не попадут машины, полученные по наследству, и ретроавтомобили - старше 1980 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






74
Источник
Похожие новости
15 июля 2021, 00:40
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
15 июля 2021, 06:10
Депутат Рады разоблачил афёру Киева с русским газом
15 июля 2021, 02:30
Преемник Меркель объяснил, как решить разногласия по "Северному потоку - 2"
15 июля 2021, 00:40
"Хоть народ вывози": Захарова высмеяла заявление Псаки по Афганистану
15 июля 2021, 00:40
НАТО лопнет, как мыльный пузырь: Эксперт назвал триггер для развала альянса
15 июля 2021, 04:20
"Сенсация" США о русских в ЦАР – это демарш: В МИД России объяснили почему
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июля 2021, 21:20
Провал в Молдавии круче, чем Евромайдан
11 июля 2021, 13:15
Русские поставили военного эксперта США в тупик новой тактикой в Чёрном море: "Стыдят"
11 июля 2021, 04:05
"Русские упадут замертво. От смеха": Армии США предсказали незавидную участь
10 июля 2021, 07:00
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
13 июля 2021, 18:25
"Бежит, орёт, что с таким делать?": Донецкий снайпер рассказал, как воюют украинцы
14 июля 2021, 08:10
Деньги умерших пенсионеров в центре скандала: "Система трещит по швам"
08 июля 2021, 15:35
Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что конец Украине наступит этой осенью
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.