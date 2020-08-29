Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После слов Путина о Белоруссии на Западе началась истерика. Безпалько расшифрова...
"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику...
Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - виде...
"Подмоченная репутация "Шарите" - диагноз не подтвердился": ...
Главная / Политика

Украина придумала новый повод для продолжения водной блокады Крыма

29 августа 2020, 18:50  •  144 • Политика
Крым. Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Незалежная занимает весьма противоречивую позицию, уверен эксперт
Действия Киева, запретившего приватизацию Управления Северо-Крымского канала и Управления Главного Каховского магистрального канала, говорят о противоречиях в украинской политике по отношению к полуострову, считает политэксперт Владимир Джаралла.
Ранее власти Украины одобрили законопроект "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", куда вошли два объекта, которые могли бы дать воду полуострову. За указанными предприятиями осуществляется регулярное наблюдение, так как власти Незалежной опасаются, что их могут использовать не для нужд населения. Речь идет об Управлениях Северо-Крымского канала и Каховского магистрального каналов, которые являются стратегическими объектами для государства.
Политолог объяснил, что раньше управления собирались объединить в "Воды Таврии" – одно частное предприятие. Сейчас Киев заявляет, что возобновит подачу воды лишь при передаче полуострова в состав Украины. Несмотря на то, что раньше такие заявления звучали иначе: Незалежная не желала быть "автором гуманитарной катастрофы".
"Затем заявления стихли, и в настоящий момент украинское правительство отрицает такую возможность и не допускает своего участия в снятии водной блокады полуострова", –заявил политолог в беседе с "Экономикой Сегодня".
Ранее руководитель "Вода Крыма" Владимир Баженов заявил, что в нескольких населенных пунктах на полуострове возникнут проблемы с подачей воды – ее будут подавать по специальному графику.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



144
Источник
Похожие новости
29 августа 2020, 03:15
Маски сорваны: В Белоруссии революции нет
29 августа 2020, 05:05
"Премьер не умеет считать?": Русские нашли множество плюсов в литовском ответе Лукашенко
29 августа 2020, 01:25
"Залп! Есть залп!": Появилось видео из напугавшей американцев подлодки
29 августа 2020, 05:05
"Я бы не назвал их соперниками": Сын Лукашенко озвучил главную проблему Белоруссии
29 августа 2020, 01:25
Пострадает Минск. Вильнюс предупредил Лукашенко, пригрозившего закрыть транзит для Литвы
29 августа 2020, 11:30
Путин сделал громкое заявление о выборах в Белоруссии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2020, 02:30
Харьковская бойня - итоги: Зеленский поскорбит, и местные царьки продолжат рвать Украину
27 августа 2020, 03:35
Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - видео
22 августа 2020, 19:00
Как немцев готовили к ввозу Навального: "Вся Германия припала к мониторам"
22 августа 2020, 20:50
Пощады провокаторам больше не будет: Лукашенко дал прямой приказ военным
23 августа 2020, 12:30
"Когда они начнут разносить Россию на щепки": Рассекречен "мощный ресурс" Навального
24 августа 2020, 13:15
Неудобную правду о Навальном объяснил политтехнолог: Есть только два варианта
23 августа 2020, 23:30
Митингующие дошли до президентского дворца в Минске. И... развернулись, услышав призыв
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.