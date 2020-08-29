Украина придумала новый повод для продолжения водной блокады Крыма

Крым. Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com

Незалежная занимает весьма противоречивую позицию, уверен эксперт

Действия Киева, запретившего приватизацию Управления Северо-Крымского канала и Управления Главного Каховского магистрального канала, говорят о противоречиях в украинской политике по отношению к полуострову, считает политэксперт Владимир Джаралла.

Ранее власти Украины одобрили законопроект "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", куда вошли два объекта, которые могли бы дать воду полуострову. За указанными предприятиями осуществляется регулярное наблюдение, так как власти Незалежной опасаются, что их могут использовать не для нужд населения. Речь идет об Управлениях Северо-Крымского канала и Каховского магистрального каналов, которые являются стратегическими объектами для государства.

Политолог объяснил, что раньше управления собирались объединить в "Воды Таврии" – одно частное предприятие. Сейчас Киев заявляет, что возобновит подачу воды лишь при передаче полуострова в состав Украины. Несмотря на то, что раньше такие заявления звучали иначе: Незалежная не желала быть "автором гуманитарной катастрофы".

"Затем заявления стихли, и в настоящий момент украинское правительство отрицает такую возможность и не допускает своего участия в снятии водной блокады полуострова", –заявил политолог в беседе с "Экономикой Сегодня".

Ранее руководитель "Вода Крыма" Владимир Баженов заявил, что в нескольких населенных пунктах на полуострове возникнут проблемы с подачей воды – ее будут подавать по специальному графику.