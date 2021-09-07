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Украина придумала, как захватить "Северный поток - 2"

07 сентября 2021, 19:25  •  422 • Политика
Украина, которая не смогла сорвать строительство "Северного потока - 2", решила захватить газопровод. В Киеве требуют передать управление магистралью и обещают, что больше не будут забирать газ из трубы.
С таким предложением выступили журналисты украинского издания "Сегодня". Они отметили, что правила ЕС требуют, чтобы компания-оператор СП-2 была независима от "Газпрома". Поэтому, считают авторы материала, украинская компания подходит лучше всего.
Во-первых, Украина таким образом сможет хотя бы частично компенсировать возможную потерю транзита. А во-вторых, она сможет регулировать равномерность газоснабжения за счёт сети подземных хранилищ.
При этом журналисты намекнули на то, что в этот раз Украина не будет тайком забирать газ из трубы, как она это делала ранее с транзитным газопроводом. Они отметили, что страна достаточно закачала газа в подземные хранилища, чтобы спокойно пережить отопительный период, пишет ИноСМИ со ссылкой на "Сегодня".
Завершается статья довольно странным пассажем. Большая часть материала была посвящена объяснению, почему Украине лучше передать управление "Северным потоком - 2", однако в финале авторы приходят к неожиданному выводу о том, что украинская ГТС "более гибкая и эффективная", чем газопроводы "Газпрома". Журналисты утверждают, что в случае аварии оператор может переключить газ на одну из четырёх других труб.
Отметим, что Россия вряд ли пойдёт на такую сделку, поскольку "Северный поток - 2" изначально затевался как альтернативный маршрут. Как попытка убрать из цепи "продавец-покупатель" ненужного посредника, который обеспечивает наценку, забирает газ из трубы, а также заваливает "Газпром" судебными исками по самым разным поводам.

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