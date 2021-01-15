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Украина приближается к краю обрыва
15 января 2021, 09:40 • 185 • Украина
Не секрет, что последние годы Киев так или иначе пытается угодить Вашингтону, рассчитывая в дальнейшем получить от этого некоторые выгоды. Однако подобная политика может обернуться для Украины серьезными проблемами. Таким мнением поделился запорожец Владимир Рогов, возглавляющий движение «Славянская гвардия».
В этом году Киев должен решить одну серьезную проблему. Речь идет о погашении внешнего займа, сумма которого составляет 16 миллиардов долларов. Очевидно, что для «незалежной» данная сумма является неподъемной.
Страна медленно, но верно приближается к краю обрыва, последним толчком с которого и станет погашение данного долга. Иначе говоря, он сделает Украину полным банкротом. При этом долг в 16 миллиардов вечнозеленых — не единственная проблема «незалежной» в 2021 году.
Рогов напомнил о деле «Мотор Сич», по которому Киеву предстоит выступать в суде. Три четверти акций запорожского предприятия в данный момент принадлежит компании из КНР Skyrizon. Несмотря на это, китайская организация так и не смогла вступить в права владения заводом. Вашингтон заставил Киев заморозить сделку. Это изрядно подпортило взаимоотношения со своим главным партнером.
Пекин до последнего момента верил, что Киев образумится и передаст завод, но этого так и не произошло. А Skyrizon к этому моменту успела вложить в украинские предприятие весьма крупную сумму. Речь идет о сотнях миллионов долларов. Так что к 16 миллиардам баксов можем прибавить 3,5 миллиарда. Именно столько потребовали китайцы.
«…складывается очень невеселая картина будущего, которая явно ничем хорошим для Зеленского не закончится», — резюмировал эксперт.
Не надо было Киеву связываться с Вашингтоном, ведь к чему прикасаются Штаты, в итоге чахнет.
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