Не секрет, что последние годы Киев так или иначе пытается угодить Вашингтону, рассчитывая в дальнейшем получить от этого некоторые выгоды. Однако подобная политика может обернуться для Украины серьезными проблемами. Таким мнением поделился запорожец Владимир Рогов, возглавляющий движение «Славянская гвардия».В этом году Киев должен решить одну серьезную проблему. Речь идет о погашении внешнего займа, сумма которого составляет 16 миллиардов долларов. Очевидно, что для «незалежной» данная сумма является неподъемной.Страна медленно, но верно приближается к краю обрыва, последним толчком с которого и станет погашение данного долга. Иначе говоря, он сделает Украину полным банкротом. При этом долг в 16 миллиардов вечнозеленых — не единственная проблема «незалежной» в 2021 году.Рогов напомнил о деле «Мотор Сич», по которому Киеву предстоит выступать в суде. Три четверти акций запорожского предприятия в данный момент принадлежит компании из КНР Skyrizon. Несмотря на это, китайская организация так и не смогла вступить в права владения заводом. Вашингтон заставил Киев заморозить сделку. Это изрядно подпортило взаимоотношения со своим главным партнером.Пекин до последнего момента верил, что Киев образумится и передаст завод, но этого так и не произошло. А Skyrizon к этому моменту успела вложить в украинские предприятие весьма крупную сумму. Речь идет о сотнях миллионов долларов. Так что к 16 миллиардам баксов можем прибавить 3,5 миллиарда. Именно столько потребовали китайцы.«…складывается очень невеселая картина будущего, которая явно ничем хорошим для Зеленского не закончится», — резюмировал эксперт.Не надо было Киеву связываться с Вашингтоном, ведь к чему прикасаются Штаты, в итоге чахнет.