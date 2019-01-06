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Украина превратилась в «черную дыру» для США

06 января 2019, 17:39  •  78 • В мире
Американские законодатели признали, что Украина превратилась в неразрешимую проблему для США и Европейского союза. Вложение в Киев средств из-за коррупции и расходов на войну в Донбассе становится неоправданным. Сенаторы-республиканцы раскритиковали Порошенко за преследование политических оппонентов и назвали процесс над Януковичем «пародией на суд»
Автор:
Гасанов Камран
В США растет разочарование украинской властью, которая растрачивает западные кредиты на бессмысленную войну в Донбассе, преследует политических оппонентов, погрязла в коррупции и, самое главное, портит отношения Запада и России.
На днях в Вашингтоне побывала делегация украинских общественных деятелей, которая встречалась с группой сенаторов-республиканцев. Мероприятие проходило за закрытыми дверями, чтобы лишний раз не раздражать радикалов-националистов на Украине. Суть разговора, который резюмировал онлайн-журнал International Policy Digest, им точно не понравилась бы, потому что американские политики крайне нелицеприятно отзывались о текущей политике официального Киева.

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