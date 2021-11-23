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Украина превратилась в банкрота из-за неплатежеспособности - эксперт

23 ноября 2021, 10:45  •  204 • Политика
Фото: Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Страну не спасают огромные проценты по облигациям
Политическое руководство Украины не в состоянии рассчитаться по внешним государственным долгам. Соответствующее заявление сделал эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк, выступая на пресс-конференции в Киеве.
В настоящее время, указал спикер, дефицит государственного счета (по состоянию на конец сентября) составляет практически полтора миллирда долларов. Фактически, у государства-банкрота образовался "минус" по возможности выполнения всех расчетов в соответствии с обязательствами.
Степанюк указал, что рынок продолжает рушиться – несмотря на увеличение процентов по облигациям со стороны официального Киева, число тех, кто желает приобрести ценные бумаги государства, стремительно сокращается.
За процентную часть, напомнил Тарасюк, придется платить всему населению Украины. Хотя таких выгодных условий по своим ценным бумагам не предоставляет ни одна страна в мире, пишет РИА ФАН.
Согласно приведенным данным, осенью 2021 года правительство Украины одобрило и направило для дальнейшего рассмотрения в парламент проект государственного бюджета на новый год с дефицитом в размере 3,5% и ростом ВВП в 3,8%. Глава Федерации работодателей Незалежной Дмитрий Олейник дал прогноз по развитию государственной экономики на 2022 год, заявив, что страна неминуемо столкнется с волной экономического кризиса, который будет сопровождаться ценовыми скачками, сокращением рабочих мест и массовыми банкротствами.
В ноябре сообщалось, что украинские ТЭС заполнены углем лишь на 10 процентов. Из 23 энергоблоков нагрузка приходится лишь на три, основная часть государственных ТЭС заглохла из-за дефицита угля.

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